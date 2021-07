Dentista de Parras de la Fuente acusado de malas praxis libra proceso

Luego de que se determinara que no hubo elementos para determinarse que Juan “NN”, un dentista del municipio de Parras de la Fuente realizó una mala praxis con un paciente, el juez de control determinó un no ejercicio de acción penal, por lo que no fue vinculado a proceso.

Fue el pasado viernes que se llevó a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal bajo la causa 1712/2019 en contra de Juan "NN", por el delito de operaciones quirúrgicas licitas en perjuicio de una mujer, quien presento la pérdida de sensibilidad en su área dental.