No es un trampolín y por supuesto que no será mi tumba: Colosio Riojas sobre alcaldía

El alcalde electo de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, descarta que su paso por el gobierno de esta ciudad vaya a representar su "tumba política", pues afirma que ha sido negativo el cargo para malos políticos que han gobernado y vieron a la ciudad como su caja chica o un escalón para sus proyectos.

"Para mí este no es un escalón, no es un trampolín y por supuesto que no será mi tumba (política) porque yo no estoy buscando utilizar a mi ciudad como un escalón, sino, por el contrario, mi finalidad es devolverle todas las bendiciones que en su momento me dio", asegura Colosio, en entrevista.

"Buscaré que Monterrey vuelva a ser una ciudad de vanguardia no sólo en México, sino en toda América Latina. Eso es lo que haré durante los siguientes años y nos irá muy bien, ya lo demás se dará por añadidura".

Asegura que está conformando un comité para la selección del gabinete, a fin de que la integración sea de manera técnica y colegiada y tendrá el acompañamiento de una calificadora internacional para hacer una buena auditoría y certificación del proceso de entrega-recepción.

También habrá un comité de mejora regulatoria y reingeniería administrativa para lograr una administración más compacta, menos costosa y más eficiente.

¿Cómo surgió su idea de incursionar en la política, dada la experiencia familiar? (El asesinato de su padre, siendo candidato presidencial del PRI en 1994)

—Esto fue una decisión que tomé a los 32 años (cumplirá 36 años el 31 de julio). No era mi prioridad, no era mi idea. Es a raíz de que me convierto en padre de familia, como que empieza toda esta transformación dentro de mi persona; me daba cuenta de que, por más que yo quería rehuir a la función pública, porque no es un ambiente sano, necesita mucho trabajo y mucha rehabilitación. Fue precisamente por eso que me decidí (a incursionar en la política).

Primero le sacaba la vuelta y era mi aversión, después decidí entrarle de tiempo completo. Se convirtió en mi motivación, porque mi interés es rehabilitar al sistema político mexicano, en lo mucho o poco que pueda y durante el tiempo en el que esté, porque tampoco soy de las personas que se creen la cura para el sistema político.

¿Buscará en un futuro la gubernatura de Nuevo León o la Presidencia?

—Obviamente las posibilidades son muchas, pero no me gusta hablar de posibilidades futuras antes de presentar los resultados de las responsabilidades presentes. Me ha tocado ver a tantas personas que se distraen o se marean, ya sea con el pasado o con el futuro, y le restan atención al presente. Eso genera los problemas y las deficiencias en su desempeño que hemos venido padeciendo todos. Antes que cualquier otra cosa, mi meta es hacer un buen trabajo (como alcalde) y sobre el futuro, Dios dirá.

¿Cómo será su relación con Samuel García?

—Celebro mucho que haya llegado una persona como Samuel García porque no solamente sé a ciencia cierta que a Monterrey le va a ir mejor, con la generosidad y la madurez política que Samuel tiene que aportarle a la silla (de gobernador). No solamente a Luis Donaldo y a Monterrey a todos los alcaldes y alcaldesas del estado les auguro el mismo éxito. Quiero que sepan todos que para mí la campaña ya terminó, me he quitado la camiseta, la cachucha de Movimiento Ciudadano, me he puesto ya la de Monterrey. A todas las personas, en especial a aquellas que eligieron otra opción política, les digo que este será un gobierno para todas y todos, que no habrá condicionamientos políticos o excusas para que se haga una buena administración pública.