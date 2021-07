¿Cuál es el origen del video del 'ojo de fuego' cerca de plataforma petrolera en Campeche?

Este viernes, el capitán Suárez publicó un video en su perfil de Facebook en el que daba a conocer el incendio sobre la superficie de las cercanías de la plataforma Ku Sierra, el cuál se viralizó y llegó a ser retuiteado por la medioambientalista sueca Greta Thunberg y el senador del estado de Vermont, Bernie Sanders.

"Mientras tanto, las personas en el poder se llaman a sí mismos 'líderes climáticos' mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos dejan", escribió la medioambientalista sueca.

Por su parte, Bernie Sander publicó un tuit en el que señala lo siguiente:

"Por favor, no me digan que poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles es demasiado radical, esto es radical".

Respecto al tuit de Greta Thunberg, el capitán opinó que "la joven tiene una visión ecológica y creo que está en lo correcto, hay sucesos que pueden generar una catástrofe por los permisos que se brindan y que no se cuentan con los recursos necesarios para en caso de una emergencia".

