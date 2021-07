Dichos de Sor Juana

En la comedia de enredos amorosos escrita por Sor Juana y representada en su tiempo, Los empeños de una casa, durante la escena quinta del segundo acto hace aparecer un conjunto de músicos que empiezan su actuación cantando una pregunta: “¿Cuál es la pena más grave / que en las penas de amor cabe?” Divididos en coros y solistas los músicos van entonando respuestas hasta que la disquisición la toman don Pedro, doña Leonor, doña Ana, don Carlos, su sirviente Castaño y Celia, la sirvienta de la casa de Ana

Es don Pedro quien parafrasea lo que ha dicho una voz solista: “El carecer del favor / será la pena mayor / puesto que es el mayor mal”. Más adelante, al comentar el tema en una octavilla, don Pedro incluye la máxima de que “es la pena más severa / que puede dar el amor / la carencia del favor”. Por el contexto se entiende que la palabra “favor” significa correspondencia, es decir, que el ser amado ame a quien lo ama.

Así pues, el amor, no debe ser unidireccional. Para ser total, el amor debe ser bidireccional. Es la situación ideal del amor. Sin embargo eso no quiere decir que quien es amado está obligado a amar a quien lo ama. Consecuentemente, quien ama no debe creer que la correspondencia es una obligación.

En el romance que empieza: “Supuesto discurso mío”, la Décima Musa tiene el mismo tema en una cuarteta en la que el lector puede encontrar otra paremia: “Quererlo porque él me quiere / no es justo que amor se nombre / que no ama quien para amar / el ser amado supone”. La correspondencia hacia quien ama no es obligatoria. Eso duele. Sor Juana dice: “es la pena más severa / que puede dar el amor / la carencia del favor”.