LA COLUMNA DEL PERRO

SI YO MUERO ANTES QUE MI PERRO

Si yo muero antes que mi perro, quisiera que Dios me dé permiso de regresar para despedirme, para que mi perro sepa que me han llamado y que no lo he abandonado. Quiero que él quede en las mejores manos y decirle que lo estaré esperando. Quiero darle un último beso, un último abrazo y decirle que es lo mejor que me ha pasado, que sin tener mi sangre es lo que más he amado.

Si yo muero primero que me den permiso para decirle cuanto lo quiero.

Y cuando al fin volvamos a estar juntos será para jamás separarnos.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: "La pobreza no la hizo dios, la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos" (Santa Teresa de Calcuta)