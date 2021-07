SU SALUD ORAL

AMALGAMA

En las últimas semanas he hablado de "caries" toda la gente sabe este término, pero a pesar de esto, de años de padecerlo, de ser la enfermedad número uno del ser humano, sigue presentándose. Cuando esta se presenta, tiene muchas formas de atenderse. En esta ocasión, me referiré al tratamiento de la caries, eliminándola y posteriormente colocar en la preparación que se efectúa en el órgano dentario, con el material llamado "amalgama" Tenemos más de 150 años colocándose este material. El cual en los últimos años se ha satanizado, ya que es un material obscuro, que tatúa la encía cercana en donde se encuentra, alta pigmentación de la estructura dentaria, dando un color antiestético, es metal, y los metales causan "daño" no sustentado, que contiene mercurio, que es veneno, que es tóxico, (lo cual de acuerdo a investigaciones su toxicidad o alergia es rara). La amalgama de plata utilizada como material restaurador en odontología, se sigue utilizando, muchas personas se lo quieren quitar, lo cual sugiero si está en buenas condiciones así lo deje. Su principal ventaja reside en la resistencia que adquiere al ser colocada en una preparación adecuada. Sus principales desventajas, las mencioné. Por escasos datos la población se ha alarmado pensando que el tener amalgamas en su boca podría contraer enfermedades muy graves, como Alzheimer, esclerosis múltiple, problemas articulares, problemas renales, y estos casos la realidad es que no están del todo fundamentados. Así es el caso con metales utilizados en odontología para las rehabilitaciones más complejas. (se utilizan metales en otras partes el cuerpo y no se habla tan mal del tema) En todo caso los odontólogos que por años la colocaron estarían más enfermos, y los análisis en orina y pelo no determina que se tengan altos contenidos de mercurio. En los adultos, cada vez se solicitan mayor cantidad de obturaciones "blancas" pero no por una posible toxicidad de la tradicional amalgama dental sino por un requerimiento estético. Creemos que la polémica suscitada en torno a las amalgamas dentales podría ser algo exagerada. De todos los estudios y trabajos revisados podemos deducir que existe una pequeña parte de la población con una predisposición genética (genotipo MHC) que la hace más susceptible al efecto de las amalgamas dentales sí podrían darse efectos colaterales de hipersensibilidad al mercurio. Este grupo de personas suele presentar un trasfondo de alteraciones inmunológicas, asma o hipersensibilidad también a otros tipos de sustancias como jabones, cremas, otros metales, etc. La cantidad de mercurio ingerida o inhalada del medio ambiente y a partir de los alimentos (como exceso de pescado) y el agua es mayor que la liberada a partir de las amalgamas dentales. La Food and Drug Administration, (FDA) el National Institutes of Health Technology Assessment Conference y el National Institutes on Dental Research de los Estados Unidos afirman que la amalgama dental es un material de restauración seguro y efectivo. En 150 años de uso, se han publicado únicamente 100 casos de reacciones alérgicas a la amalgama dental en la literatura, afirmó que no había razón alguna para eliminar las restauraciones de amalgama. De hecho, es desaconsejable sustituir las amalgamas innecesariamente pues ello puede causar daños estructurales en dientes sanos. A pesar de las presiones por parte de la opinión pública, la Asociación Dental Americana sigue apoyando el uso de la amalgama dental: Por otro lado, sí se acepta el cambio de este material de restauración por otro distinto ante requerimiento expreso del paciente, pero tampoco fallará a su ética profesional si decide no atender estas peticiones por no encontrar una razón médica suficientemente válida que recomiende la adopción de tal medida. En cualquier caso, el odontólogo deberá explicar al paciente en qué consiste esta técnica y la renuncia a la misma. Es importante que el paciente le quede claro cualquier riesgo de daño en la estructura dental, (es muy importante proteger al máximo la estructura dentaria) "entre menos tocar", ya que se puede lastimar y fracturar, requerir procedimientos más largos, discutir el costo de la substitución y las ventajas y desventajas que conlleva el nuevo material. Es evidente que la amalgama es un material cada vez menos utilizado y que cada día nuestros pacientes nos exigen una mayor estética en sus restauraciones. Pensamos que la tendencia futura será a ir utilizando cada vez menos la amalgama de plata, pero no debido a sus posibles efectos dañinos o tóxicos para la salud sino gracias al impulso y los avances en las investigaciones en otros campos que llegarán a encontrar sustitutos mejores para restaurar la función y la estética del diente perdidas por caries u otras causas. A pesar de todo ello, la...

