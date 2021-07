Los integrantes de Morena en Torreón invitan a votar en consulta ciudadana sobre expresidentes

Una consulta cuyo costo daria cientos de miles de quimios a enfermos de cancer. Si hay delitos de alguien (no solo de un expresidente) se debe de perseguir de oficio en su caso !no preguntar si se presiguen!, la ley ante todo.. Ademas los supuestos crimenes ya prescribieron. Asi o mas [...]os los morenos mascoteros del cacas!!!!.

mabesa

Hoy, 12:52 pm

publicado por: Manuel Belagun Salazar

“si comete ilícito debe ser juzgado”, frase válida para cualquier ciudadano, no para un mandatario federal o estatal; sólo existen dos o tres razones para juzgarlos con leyes actuales y si acaso, habrá desistimiento o serán inocentes como sucedió con el señor Echeverría. La consulta no es ociosa y fue clara cuando se propuso, el actual mandatario no puede solicitar juicios porque la ley no se lo permite. Si la consulta se inclina por “SÍ”, se generarán leyes que amplíen las causales de delito y normativa para enjuiciar desde el actual mandatario. Estatales y federales son pecadores perdonados y el pueblo (no todo) burlado, la ley será extensiva a ellos, O, esperar a que sean detenidos en EEUU. ¿lo sabe usted?

