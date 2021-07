El que parece que quiere tomar un "segundo aire" en la socorrida actividad política, pero de nueva cuenta dentro del resucitado Partido Revolucionario Institucional, es el exalcalde de Torreón Carlos Román Cepeda González, "el bien peinado", a quien de repente le volvió el amor por su partido, el mismo que lo llevó a ser presidente municipal de la ciudad allá por 1991. Y es que luego de vivir algún tiempo confundido y decepcionado porque no le daban nada, se puso a promover al partido de moda, Morena, donde buscó afiliarse e intentó trabar alianzas importantes que tampoco le resultaron. Nuestros subagentes, que todo lo ven y todo lo oyen, nos reportan que los "morenos" no lo miraban con buenos ojos por su pasado en el tricolor; de ahí que, con las manos vacías, ahora muchos le apuestan a que quiere regresar al buen camino.

Unos dicen que es por la nostalgia, pero los más apuestan a que tal vez fue el triunfo a la alcaldía de su hermano, Román Alberto Cepeda González, lo que le hizo recordar sus orígenes y ver la conveniencia de reanudar los lazos familiares. Sea cual sea el motivo, actualmente a don Carlos Román se le ve muy acomedido, afanoso en el PRI y apoyando entusiasta al alcalde electo, con el que, dicen sus malquerientes, antes del 6 de junio como que no había mucha comunicación, ya que siempre le había querido imponer sus ideas, por aquello del parentesco. Iremos viendo si hay algo para el exalcalde en el horizonte; eso sí, primero tendrá que renovar su credencial de revolucionario institucional.

Con eso de que ya se les acabaron los recursos a los Municipios, pues el "recorte presupuestal" del Gobierno federal los ahorcó en sus participaciones, nuestros subagentes, disfrazados de "aviadores", nos comentan que en las ciudades más importantes, sobre todo en las que recuperó el resucitado RIP… Digo, PRI, como Torreón, Piedras Negras, Matamoros y San Pedro, entre otras, les urge arrancar con los procesos de entrega-recepción para trabajar a partir de la semana entrante en la búsqueda de estrategias para hacer más con menos. Lo primero será abordar los temas álgidos, como cabildear Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos y las áreas clave del Gobierno. Guadaña en mano, el principal "brinco" que se echan todos los que entran a una nueva administración es a las arcas municipales, todo lo que son pasivos, activos y lo que queda en caja. En el caso de Torreón, el alcalde Jorge Zermeño, que ve sus últimos días como gobernante desde el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, aseguró total apertura; ya se vieron las primeras caras de "fuchi" entre panistas y priistas y se avizoran piquetes de ojo al por mayor. A ver si los nuevos saben lo que van a pedir de información, porque eso les van a dar y que después no se anden haciendo los engañados o las víctimas, como suele suceder cada que una administración cambia de color.

Mientras que el jefazo máximo de la "Cuatroté", Andrés Manuel López Obrador, despreció a la llamada clase media "aspiracionista, individualista y sin escrúpulos morales", como la etiquetó, nomás porque en la Ciudad de México no obtuvo su voto en la pasada elección, en Coahuila fue todo lo contrario. Nuestros subagentes, que le saben a los hilos del tejido electoral, nos reportan que fue ese sector de la sociedad el que decidió ponerle freno a Morena y, decepcionado también del blanquiazul en varios municipios, pues votó por el tricolor. A decir de los subagentes, expertos en estrategias, esa fue la clave en la recuperación de municipios. Y ahora viene lo bueno, porque dicen que el inquilino del Palacio Rosa enfocará sus baterías con acciones más incluyentes para mantener de su lado a esos ciudadanos y poder conservarlos, pues ahí viene el 2023 y, además de la tradicional base del tricolor, este grupo social será fundamental para elegir sucesor.

Tras la ola de violencia e inseguridad que se agudizó en las carreteras de entidades vecinas a la provincia de Coahuila, como Nuevo León, Tamaulipas e incluso Zacatecas, con quien comparte frontera por el lado de Viesca y Parras de la Fuente, dicen que se tuvieron que poner las pilas las corporaciones policiacas de la entidad. A propósito de la "capirucha" de la cantera rosa, nuestros subagentes, disfrazados de chaleco antibalas, nos reportan del tremendo susto que se llevó un conocido ganadero de La Laguna. Todavía en territorio zacatecano rumbo a Torreón, fue interceptado por delincuentes que lo despojaron de su camioneta, dinero, le hicieron secuestro exprés y luego lo abandonaron en medio de la nada. Con labor de inteligencia de la Fiscalía, hasta allá fueron a buscarlo los muchachos del comandante Antonio Perales, de la Policía Estatal, que lo recuperaron sano y salvo, según se lo dijo a cercanos el propio afectado. Ante el temor ciudadano, y a petición de empresarios y sociedad civil, se generalizaron los puestos de vigilancia al interior y en las fronteras de la entidad porque sigue el temor del "efecto cucaracha" y, pues, más vale, porque lo que sí es cierto es que en las entidades vecinas el tema de seguridad pasó de castaño a oscuro.

A medida que pasan los días y tras los festejos postelectorales en la Hermana República de Gómez Palacio, hay dos cosas que se están presumiendo con singular alegría en los círculos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la "capirucha" del esmog: 1) que si la 4T quiere contar en la provincia de Durango con un gobernador de Morena, tendrá que escoger muy bien el candidato con que competirá en las elecciones que el próximo año permitirán renovar la gubernatura y las presidencias municipales de la provincia de los alacranes; y 2) que en el único lugar donde Morena mostró haber consolidado una estructura electoral importante fue en La Laguna de Durango, donde obtuvo los dos distritos federales electorales aun cuando las candidatas de la alianza fueron al proceso por el PRI-PAN-PRD. Nuestros subagentes, disfrazados de manifestante frente a Palacio Nacional, nos informan que ya son varias veces las que se ha visto a funcionarios cercanos a la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, haciendo la corte con importantes miembros de Morena, quienes más que buscar recursos para Gómez tienen como misión hacer ver las cualidades de doña Marina y, de paso, mostrar que la candidata natural de ese partido a la gubernatura debe ser la alcaldesa de Gómez Palacio, ya que en Durango capital la alianza parece no haber tenido mayor problema para ganar. Según parece, del otro lado del Nazas ya surgió la fiebre de una mandamás de La Laguna.

A funcionarios de varias dependencias pero parece ser que en particular a la secretaría de Cultura de la provincia de Coahuila, les pasa cada cosa. No solo les brincan las trancas algunas damas "acomedidas" del polémico mundo de los cultureros y se involucra en eventos "raros", que más parecen del "jet set" que de las bellas artes. Ahora supuestamente algún travieso de esos que andan haciendo de las suyas en la red le hackeó sus WhatsApp, con lo que los pusieron a pedir préstamos de dinero a todos sus contactos de familiares y amigos. Alguien se dio cuenta y les avisaron de inmediato, por lo que al parecer no cayó ningún incauto. Como quiera, el hecho fue reportado a la Fiscalía General del Estado, que dirige Gerardo Márquez Guevara, quien, no es porque sea minucia, pero mejor recomendó que todas las secretarías y demás funcionarios de la provincia le bajen al despiste, tengan cuidado con las compras en línea y sean más responsables, cuidando sus redes sociales, correos electrónicos y todo lo que implique claves y datos personales, pues los extorsionadores se encuentran a la orden del día y, claro, se aprovechan primero del distraído que del prevenido.