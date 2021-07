Instituto Nacional Electoral reasigna recursos para consulta popular del 1 de agosto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó este viernes al Instituto Nacional Electoral (INE) que la controversia constitucional que se interpuso, con la finalidad de obtener mayores recursos para la consulta popular, se declaró infundada.

Ante ello, el INE subrayó que la consulta popular se hará con los recursos con que cuenta, para el ejercicio fiscal 2021, el cual originalmente fue destinado a otras tareas.

En un comunicado, el INE explicó que acatará el fallo de la SCJN, la cual consideró como "infundada" la solicitud de recursos extraordinarios para llevar a cabo el ejercicio, sin embargo, expuso una serie de puntos en los que argumenta dicha exigencia.

En primer lugar, advirtió, hará uso de recursos públicos del ejercicio fiscal 2021 que habían sido etiquetados para otros fines. Alegó que aunque la Primera Sala de la SCJN estableció que el INE cuenta con excedentes presupuestales para 2021, esto es falso, toda vez que el órgano sufrió un recorte de 870 millones de pesos, que sumados a los más de 7 mil millones de pesos que fueron asignados a los partidos políticos para gastos de campañas, deja a las cuentas del Instituto sin los presuntos excesos.

Precisó también que aunque la Suprema Corte recriminó al órgano electoral por no incluir los gastos derivados de la consulta popular dentro de su solicitud de presupuesto de 2021, este no lo hizo ya que las proyecciones de gastos fueron elaboradas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteara el ejercicio.

"El presupuesto del INE se elaboró y envió para su aprobación en agosto de 2020, mientras que la solicitud de Consulta Popular fue hecha por el Presidente de la República el 15 de septiembre de 2020 y el decreto para la convocatoria de la Consulta Popular se publicó el 28 de octubre. Por tanto, era cronológicamente imposible prever en el anteproyecto de presupuesto recursos para la realización de una consulta cuya solicitud y convocatoria no habían sido emitidas", explicó.

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral aclaró que una vez que se emitió la convocatoria para la consulta popular, este advirtió a la Cámara de Diputados y al presidente López Obrador sobre los problemas presupuestales para sacar adelante el ejercicio, razón por la que solicitó más recursos, no obstante, no hubo respuesta alguna y recordó que la controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 no ha sido resuelta.