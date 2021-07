Hombre se hace viral por viajar con su perrita disecada

Un hombre en redes sociales se ha robado la atención de internautas, causando 'extrañeza', debido a que suele compartir fotografías en compañía de su perrita disecada, a la cual lleva a todos lados.

Se trata de Mitch Byers, de 29 años, originario de Portland, Estados Unidos, quien posee una cuenta en Instagram llamada 'My Dead Dog and Me', donde comparte fotografías de él junto a su mascota disecada 'Phoebe', quien falleció hace casi 13 años.

De acuerdo a palabras de Byers, la muerte de 'Phoebe' representó una difícil perdida para él y su familia, por lo que decidieron acudir con un taxidermista para que disecara a la mascota y pudieran preservar su imagen.

Sin embargo, la familia y en especial Mitch, comenzaron a hacerse fotografías con el cuerpo disecado de la perrita y después llevarla a diversos lugares, hasta volverse virales en redes sociales gracias a una inusual foto en la que se ve a 'Phoebe' en el interior de un carro con las ventanas cerradas junto a un cartel.

"No te preocupes, ella realmente lo está disfrutando aquí. Por cierto, ella está disecada, no es necesario romper la ventana", se lee en el cartel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Phoebe & Mitch (@mydeaddogandme)

Actualmente Mitch continúa compartiendo en redes sociales los momentos que vive compañía de su fallecida 'Phoebe'.

