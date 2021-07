Hombre embiste y manosea a mujer en plena calle de Nueva York

El ataque ocurrió en Brooklyn, Nueva York, cuando una mujer de 35 años se percató de que un hombre la estaba siguiendo, por lo que decidió virar hacia otra calle, pero el sospechoso continuó siguiéndola. Segundos después, el hombre comenzó a correr y saltó hacia ella, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo.

Una vez en el piso, el agresor comenzó a manosear a la mujer, quien opuso resistencia pero que no logró ahuyentar al sospechoso.

El portal Daily Mail reportó que la víctima no resultó herida y se rehusó a recibir atención médica, mientras que el Departamento de Policías de Nueva York difundió el video de la agresión en redes sociales y están ofreciendo una recompensa de hasta 3,500 dólares a cambio de información sobre el atacante.

WANTED for a Forcible Touching on 6/28/21 at approximately 8:10 PM, in the vicinity of Morgan Ave & Stagg St @NYPD90Pct Brooklyn, The male tackled the woman from behind & grabbed her buttocks. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500 pic.twitter.com/JziLYbouY0