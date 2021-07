La importancia del 'ahorro hormiga'; aporta tranquilidad y te brindará opciones para un mejor futuro

¿Guardas las monedas sueltas o se te pierden debajo de los cojines del sillón? Esas monedas y billetes sueltos pueden ir generando un ahorro, lo importante es que se vuelva un hábito, pues esto te permite saber dónde está tu dinero, además de aportar tranquilidad y brindarte opciones para un mejor futuro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 21.5% de los mexicanos no ahorra: De de los que sí, 40% ahorra de manera informal, es decir, es el ahorro que realizas ya sea en una alcancía, caja o sobre; por un tiempo definido y que está a la mano. La desventaja es que tenerlo cerca puede ser una tentación para ti, además de que no es completamente seguro ante robos o devaluaciones, lo hacen principalmente en casa 65.7%, en una tanda 35.% o en una caja de ahorro (22.8%), entre otros.

¿En que destinan sus ahorros las personas que lo hacen de manera informal?

En gastos de comida el 39%; personales o pago de servicios, emergencias e imprevistos 24%; comprar, reparar, remodelar o ampliar una casa 19%; comprar terrenos, vehículos, joyas y animales, 19%; gastos de salud 12%; de educación 15%; vacaciones o fiestas 8%.

No obstante, mucho de este comportamiento sobre el ahorro informal se debe a la falta de información, es decir, al desconocimiento de información financiera total o suficiente para buscar una forma de ahorro formal a través de una cuenta bancario o de otro tipo. En este sentido, la misma encuesta arroja que 54.2% de las personas no conoce la existencia de cuentas bancarias básicas.

Ahora bien, por el lado del ahorro formal, a través de una cuenta de ahorro en una entidad financiera, la mayoría lo hace circunstancial, pues lo hace a través de su cuenta o tarjeta de nómina, mientras que 36.2% a través de una cuenta de ahorro, principalmente.

El objeto del ahorro para quienes lo hacen de manera formal es para atender emergencias o imprevistos 41%; gastos de comida, personales o pago de servicios 26%; joyas, animales 19%; para gastos de educación, 16%; vacaciones o fiestas 10%; gastos de salud 9%.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda hacer un plan para saber qué es lo que queda de tu dinero para el ahorro y qué harás con él. El presupuesto te ayudará a estructurar la cantidad de dinero que destinas para hacer frente a ciertos gastos, obligatorios o no, con base en tus ingresos, con el fin de llevar a cabo un proyecto, como por ejemplo el funcionamiento del hogar, alimentación, estudios, transporte, entre otros.

La idea es detallar y saber cómo gastas tu dinero en determinado tiempo (mes, quincena, semana, etc.), cuánto vas a necesitar para cubrir tus necesidades básicas y de qué manera debes distribuir esos ingresos para que sea posible cumplir con todas las obligaciones y metas trazadas.

Así el presupuesto personal, además de ayudarte a identificar los gastos y a controlar tus finanzas, te ayudará a evitar gastos impulsivos y excesivos, te dará una visión más amplia de lo que puedes y no puedes comprar, te permitirá llevar un control de la forma en la que decidas gastar tu dinero, y te ayudará a crear un plan de ahorro protegiéndote contra las consecuencias financieras de eventos imprevistos.

No necesariamente debe ser un frasco, puede ser una alcancía o un recipiente que te permita almacenar el dinero y, si lo colocas muy cerca de donde sueles depositar tus monedas regularmente, mucho mejor.

El frasco del ahorro es una actividad que consiste en colocar las monedas o cambio que traigas en el monedero o bolsa en el día a día. Este método es tan simple que no se siente la merma en el bolsillo, tampoco implica un sacrificio permanente, pues solo depositarás el dinero que te sobra.

A diferencia del gasto hormiga en el que gastas poco a poco y cuando menos lo esperas ya afectaste tu presupuesto, el ahorro hormiga es una cantidad de dinero que se suma día a día y sin darte cuenta ya tienes una cantidad para un imprevisto o abonar a otro tipo de ahorro formal.

Algunas recomendaciones:

-No pienses que falta mucho tiempo y haz aportaciones voluntarias a tu Afore, recuerda que mientras más joven eres, más diversificadas están las inversiones que se hacen con los recursos de tu cuenta de ahorro, y por lo tanto tienden (sin ser una garantía) a generar mayores rendimientos de forma consistente.

-Tu presupuesto permitirá identificar algunas fugas como los “gastos hormiga”.

-Recuerda, un crédito no es dinero adicional, se trata de un préstamo que tendrás que pagar a futuro en un determinado plazo y con intereses.

-Si piensas solicitar un crédito, no lo uses para cubrir deudas o adquirir bienes o servicios no duraderos (ropa, calzado, alimentos).

-Si empiezas a recibir un sueldo y algunas prestaciones (aguinaldo, utilidades, etc.), es buen momento para plantearte metas financieras a corto y mediano plazo.