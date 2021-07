Películas de vikingos para los que buscan relatos épicos

Para los fanáticos de las historias épicas llenas de batallas, guerreros y enfrentamientos visualmente espectaculares gracias a la magia del cine, las películas de vikingos son perfecto vehículo de entretenimiento. Dramas con su grado, mucho o poco, histórico, ambientados en esas épocas pasadas en que los guerreros germánicos navegaban por el mundo y expandían su territorio.

Estas son algunas interesantes películas de vikingos.

The 13th Warrior

En su momento un fracaso en taquilla, la cinta tiene una historia sencilla pero que se llena de acción efectiva. Trata de un musulmán que se une a la lucha de los vikingos contra una tribu salvaje.

Valhalla Rising

Protagonizada por Mads Mikkelsen, trata de un hombre, un esclavo, transitando por territorio desconocido, en busca de venganza contra aquellos que lo mantuvieron cautivo tanto tiempo.

Pathfinder

Trata de un niño vikingo abandonado en una tribu nativo americana, en Estados Unidos, que lo adopta y lo entrena, hasta que debe pelear contra su propia gente, cuando regresan a invadir.

Outlander

La cinta combina acción con ciencia ficción, dado que trata de un ser de otro planeta cuya nave se estrella en la Tierra en Noruega, durante la era vikinga, que peleará por vengar a su especie.

How To Train Your Dragon

Un relato ameno y con grandes lecciones de vida, la aventura es insuperable gracias a una animación bien cuidada y una historia entretenida sobre un mundo donde los dragones existen.

Beowulf

La realización por computadora puede haber sido visualmente superada, pero la historia que retoma la leyenda de este personaje sigue intrigando, un guerrero que debe destruir una fuerza poderosa.

The Vikings

El clásico de 1958 es una historia sobre poder, donde un guerrero y un esclavo se unen contra un tirano rey. Las actuaciones y transiciones pueden no estar actualizadas, pero la trama aún atrapa.