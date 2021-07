La modelo Bridget Malcolm arremete contra Victoria’s Secret y se hace viral

La exmodelo de Victoria's Secret, Bridget Malcolm, se ha vuelto viral con un video de TikTok en que critica a la marca por su intento de diversidad.

Victoria’s Secret recientemente reveló que reemplazará a sus "Ángeles" con el "Colectivo VS", donde se incluye a atletas, activistas y actores como los nuevos portavoces de la marca de lencería, en lugar de las supermodelos que usualmente lo hacían.

“Demasiado poco, demasiado tarde, Victoria's Secret", es el nombre del video Malcolm, en que expone la realidad que vivió mientras trabajó para la marca en el desfile de moda anual de 2016.

"Encontré mi sostén del desfile de Victoria's Secret de 2016. Es talla 30A, ahora soy talla 34B, lo cual es saludable para mí”, explica la modelo de 29 años, que al ponerse la prenda, demuestra lo pequeña que es.

Malcolm luego enseña una fotografía de cuando participó en dicho desfile de moda. "Mira lo grande que era para mí, la tristeza detrás de mis ojos del desfile de 2016 me rompe el corazón", dice. También alega que Ed Razek, el ex director de marketing de L Brands, la rechazó para el desfile de 2017, dice ella que porque él le dijo que su cuerpo "no se veía lo suficientemente bien", al pasar a talla 30B.

"Hay un nuevo equipo de liderazgo en Victoria's Secret que está totalmente comprometido con la transformación continua de la marca con un enfoque en la creación de un entorno inclusivo para que nuestros asociados, clientes y socios celebren, eleven y defiendan a todas las mujeres", dijo la compañía al New York Post, hablando del Colectivo VS.

Por su parte, Malcolm ha sido de las voces que han condenado públicamente a la marca y la industria del modelaje, respecto a los estándares de belleza que promueven.