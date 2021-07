Ex candidata a la alcaldía de San Pedro denuncia haber sido victima de violencia de género

La ex candidata a la alcaldía de San Pedro, Mireya Hernández, denunció haber sido víctima de violencia de política de género por parte del coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Alfonso Danao de la Peña, luego de que incurriera en actos de hostigamiento desde el mes de abril hasta el término de las elecciones.

De acuerdo con la excandidata, además de ella, hubo más casos de hostigamiento contra otras tres compañeras. "Desafortunadamente no se presentaron las cosas como yo pensaba, pues fue una campaña muy difícil que se tornó muy complicada por la violencia que estaba recibiendo de mi coordinador estatal Alfonso Danao de la Peña", expuso.

Señaló que fue el pasado 10 de mayo que la denuncia por estos hechos se presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), así como ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante, fue ayer que lo anterior fue dado a conocer a los medios de comunicación, mismas que hasta la fecha ninguna ha concluido.

"Fue muy complicado porque a partir de que él se entera que además voy como plurinominal en una diputación federal, empieza el hostigamiento y presión a diario para que yo renunciara e incluso me elaboró una carta denuncia que me negué a firmar", dijo.

Señaló que el motivo que argumentaba era que no podía participar por dos cargos, no obstante, esto no fue motivo para obtener su registro.

"Era muy prepotente y no me respondía llamadas cuando necesitaba de su apoyo, además de su trato indiferente a mi equipo de campaña. En lo personal me siento muy mal físicamente y emocionalmente porque sí vino a dañar y perjudicar mis planes y proyectos, así como mi derecho de ser votada como cualquier ciudadano", resaltó.

Hernández destacó que las mujeres tienen el derecho a participar de una forma libre, no obstante, muchas no llegan a concluir sus proyectos debido a estas prácticas que se ejercen. "Por personas como él machistas, no podemos ejercer nuestro derecho de una forma libre, sino violentadas", dijo.

Aclaró que el objetivo de su denuncia es evitar que esto se repita de nuevo en próximas elecciones, además de que no quede impune su actuación.

"Esto se presentó contra otras tres compañeras que renunciaron a sus candidaturas y yo por valor cívico no renuncié, pero hay más afectadas moralmente que no lo hicieron de forma pública", aseguró.