Morenistas vitorean a Sheinbaum y abuchean a Delgado durante celebración en CDMX

"¡Presidenta, presidenta!", los gritos de morenistas quienes vitorearon a Claudia Sheinbaum en el evento denominado "3 años de la victoria del pueblo", realizado en el Auditorio Nacional, contrastaron con los abucheos que recibió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

"¡Renuncia, renuncia!", se escuchó en repetidas ocasiones mientras el líder guinda daba su discurso.

"Debemos honrar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para seguir teniendo la confianza de los mexicanos", declaró Mario en el acto al que asistieron cerca de tres mil personas, al tiempo que se escuchó "Tú no lo honraste, traicionero".

Otro grupo leal a Mario respondió enseguida para acallar a los inconformes con la actual administración:

"Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado... Mario, Delgado, el pueblo está a tu lado", replicaron.

En su intervención, Delgado Carrillo pidió a la militancia permanecer unidos. Sostuvo que nada podrá dividir al partido, a pesar de la evidente ruptura entre los simpatizantes guindas.

"Los enemigos de la transformación están allá afuera y no dudarán en aumentar la discordia y la intriga para intimidarnos, pero no podrán dividirnos porque nuestra lucha no es por cargos ni intereses", sentenció.

El evento duró 2 horas y 40 minutos. Estuvieron presentes diputados federales en funciones y electos, secretarios de Estado, gobernadores en funciones y electos, autoridades del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, entre otros.