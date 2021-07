Diputados acuerdan desaforar a Saúl Huerta y Mauricio Toledo el próximo lunes

A pesar de que a las 13:00 horas, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró a la prensa que aún no tenía fecha para la sesión donde se votarían los desafueros de los diputados federales, Mauricio Toledo (PT) y Saúl Benjamín Huerta (ex de Morena); después de las 16:00 horas, el propio titular de este órgano legislativo circuló un nuevo oficio con la cita para el próximo lunes a las 13:00 horas.

A los otros tres integrantes de la Sección Instructora ya les fue enviada la nueva convocatoria para el próximo lunes a las 13:00 horas a una reunión virtual para desahogar ambas solicitudes.

Cabe recordar que la sesión ordinaria de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, programada para este miércoles, tuvo que posponerse por falta de quórum, con lo que la ausencia del PT y del PRI, provocó que se salvaran de ser desaforados a los legisladores federales: Mauricio Toledo y Saúl Huerta.

De manera paralela, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier insistió en que, después de que sean avalados los desafueros al interior de la Sección Instructora, él pedirá a la Comisión Permanente que les obsequie la solicitud de un periodo extraordinario para que el pleno conozca ambos dictámenes que vienen en sentido positivo.

Recordó que hay un tercer caso que es el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, pero que no tiene materia, pues no tiene fuero, pero consideró que para impedir el proceso judicial presentaron aquí una solicitud de procedencia "cuando saben perfectamente que no tienen fuero constitucional. Pero, tenía que desahogarlo conforme a la ley la Sección Instructora y ya está resuelto".

"El otro asunto es el del diputado Saúl Huerta, ya se concluyó, tiene que retirársele el fuero. Aun cuando esté a unos días de concluir su periodo constitucional, nosotros, en un acto de congruencia, de convicción, tiene que retirársele el fuero y es el trabajo que le corresponde a la Sección Instructora y conocerlo al pleno cuando se erija el jurado de procedencia. Y lo mismo sucede para el caso del otro diputado", dijo Mier Velasco.