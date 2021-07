La FGR vincula a proceso a funcionarios de Migración y municipales por masacre en Camargo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Nuevo León, obtuvo vinculación a proceso en contra de dos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), y siete de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escobedo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia.

A los imputados se les relaciona con hechos ocurridos el pasado 22 de enero en Camargo, Tamaulipas, cuando fueron localizados 19 cadáveres calcinados en el interior de una camioneta que igualmente fue consumida por el fuego. La mayoría de las víctimas eran procedentes de Guatemala.

El citado vehículo estaba asegurado por el Instituto Nacional de Migración desde el seis de diciembre de 2020, y fue devuelto por los servidores públicos del INM, que fueron vinculados a proceso, informó la FGR.

La instancia federal dio a conocer que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, ordenó la vinculación para los funcionarios federales Jesús "R" y Abraham "A"; asimismo, para los elementos policiacos del municipio de Escobedo, Adalberto "T", Julio "G", Beatriz "M", Juan "C", Francisco "R", Eulalio "C" y Baltazar "C", por su probable responsabilidad en el delito referido.