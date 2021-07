No la he visto ni me interesa verla: alcalde de Allende sobre serie de Netflix 'Somos'

Antero Alberto Alvarado Saldívar, presidente municipal de Allende, manifestó que no ha visto, ni le interesa ver la serie que se estrenó este miércoles en la plataforma de streaming Netflix y que se inspiró en un trabajo periodístico realizado por la estadounidense Giger Thompson.

“La verdad es que yo no he visto la serie, ni me interesa verla. Porque, los que vivimos en Allende, vivimos la realidad de lo que pasó hace 10 años, manifestó el alcalde de Allende al cuestionarle su opinión respecto al reciente estreno de serie Somos; como se le ha nombrado a la producción de Netflix.

Estableció que, dicha serie sale a la luz, a 10 años de haberse registrado los hechos violentos registrados en este municipio de la región norte de Coahuila y señaló que es un tema que traen las autoridades federales, estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y le deja a la justicia lo que tenga que proceder.

"No es un tema que este olvidado por las autoridades, las autoridades en ese sentido, tomaron cartas en el asunto. No te puedo decir si tarde o temprano, pero la verdad es que ya está en manos de las autoridades y serán las autoridad competente la que determine lo que nos paso", indicó el alcalde de Allende.

Alvarado Saldívar también consideró que este tipo de series, pues precisó que no se trata de un documental, los devuelven a una herida que quieren que cierre. Sin embargo, estableció que esto no es posible pues, por la morbosidad de algunas personas, es que se emiten este tipo de series.

"Yo creo que la imagen de Allende, en ese sentido, te habla de un pueblo sin ley que hubo hace 10 años. Hoy las condiciones son diferentes, hoy las condiciones que el gobernador ha puesto en el tema de seguridad como una prioridad para el Estado y muy en particular sobre esta región Norte; es lo que nos da la pauta para estar tranquilo", respondió Alvarado Saldívar al cuestionarle si afecta la imagen del municipio de Allende.