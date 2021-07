Las 10 frases del discurso de AMLO a 3 años de su triunfo

A tres años de su triunfo en las elecciones del 2018 en las que resultó ganador con un amplio margen, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe en el que destacan estas 10 frases textuales:

1. En cuanto a nuestra actuación, hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas.

2. No hemos contratado deuda pública adicional y, como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno.

3. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz. El gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento, muy pronto.

4. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo.

5. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces.

6. Ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos en el gobierno los homicidios han disminuido dos por ciento, el robo de vehículo en 40 por ciento, el secuestro en 41 por ciento, el robo a casa habitación en 26 por ciento, aunque todavía tenemos aumentos del 14 por ciento en feminicidio, en nueve por ciento el robo de transporte público individual y en 26 por ciento en extorsión.

7. Ya estando en el gobierno nos comprometimos a que el presupuesto no se utilizaría para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido, y cumplimos, es decir, que, como pocas veces en esta ocasión, no se llevaron a cabo elecciones de Estado.

8. No hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones, y casi lo mismo aconteció en la mayoría de los estados.

9. Considero necesario analizar el hecho de que, a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento y a las políticas públicas que llevamos a la práctica.

10. Sin embargo, no poseo, ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta. Por eso, reitero, nuestros adversarios siempre recibirán del gobierno que represento el respeto y la libertad a la que tienen derecho para manifestarse sin límites, represión o censura. Los tiempos han cambiado. Juárez decía: 'Los reaccionarios también son mexicanos'. Esa frase la volvió a utilizar Plutarco Elías Calles, 'los reaccionarios también son mexicanos'. No me gusta esa frase, con tanto que admiro al presidente Juárez; son ahora otras circunstancias, por eso no podría decir lo mismo.