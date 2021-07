Asegura AMLO en informe que incidencia delictiva ha ido bajando

Tras asegurar en su informe por 3 años del triunfo electoral que hay gobernabilidad en el país y que "no ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente", el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó acciones en materia de seguridad en su Gobierno.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que en materia de seguridad pública, su administración trabaja "aun con la complejidad del problema que heredamos".

Refirió que "ha ido bajando la incidencia delictiva" pues en el tiempo que lleva al frente del Gobierno han bajado los homicidios en 2%; el robo de vehículo en 40%; el secuestro en 41% y el robo a casa habitación en 26%.

López Obrador aceptó aumentos del 14% en feminicidio, del 9% en robo de transporte público individual y de 26% en extorsión. Además, el presidente agradeció al gabinete de Seguridad.

"Eso es inédito. Nunca en la historia del país, un gobierno había destinado tanto tiempo a atender el problema de la inseguridad y de la violencia", señaló.

Señaló que al entrar a la Presidencia, ya estaban integrados los grupos delictivos "que estamos enfrentando", como el Cártel Jalisco, del Pacífico y el Guanajuato.

"No creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio", expresó y añadió que no les han declarado la guerra porque "la violencia no se puede enfrentar con la violencia" y se emplean otros métodos como la atención a los jóvenes y desposeídos, "para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales".