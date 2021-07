Destaca AMLO en informe que no se desató violencia contra ciudadanos durante elecciones

Pese a que se contabilizaron más de 90 políticos asesinados en el proceso electoral pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que pese a la pandemia del COVID-19 se llevaron a cabo elecciones intermedias, en las cuales, afirmó no hubo masacres y no se desató la violencia contra ciudadanos para infundir miedo.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional para presentar su informe de gobierno al celebrar tres años de su victoria electoral, el titular del Ejecutivo federal celebró que, tras la jornada electoral del 6 de junio, no hubo protestas electorales significativas por acusaciones de fraude.

TAMBIÉN LEE: 'Respondimos a tiempo para enfrentar al COVID-19', asegura AMLO en informe

"A pesar de la pandemia, pudimos celebrar una de las más numerosas elecciones de la historia de México sin problemas mayores, y consolidamos al mismo tiempo el sistema y el método democrático, y guiados por el ideal maderista y nuestra convicción a favor de la causa de la democracia y en contra del fraude electoral que padecimos durante mucho tiempo", dijo el presidente.

"Ya estando en el gobierno nos comprometimos de que el presupuesto no se utilizaría a favor de ningún candidato o partido y cumplimos. Es decir, como pocas veces en esta ocasión no se llevaron a cabo elecciones de Estado. No dejó de haber la vergonzosa compra de votos con dinero, con tarjeta, entrega de despensa, pero no fue determinante, como sucedía en tiempos pasados".

VER MÁS: AMLO ve 'signos alentadores' de recuperación sanitaria y económica en México

Y agregó: "Además no hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió de agresiones y casi lo mismo aconteció en la mayoría de los estados".