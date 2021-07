Películas que desde lejos se veía venir que defraudarían

Hay proyectos de cine de los que se espera poco desde el inicio, ya sea por la idea, la propuesta o la ambición tan alta alrededor del trabajo.

A veces, hay cintas que dan la sorpresa y superan expectativas, pero también hay ocasiones en que poco se esperaba y poco se obtiene de la película en cuestión. Estos son algunos ejemplos.

Songbird

La peculiaridad de haber filmado durante la pandemia por COVID-19 y ambientarse en ella, sonaba más ‘mal’ que ‘bien’. Hacerla quizá fue un logro, pero la historia es sosa, cliché y no vale la pena.

Artemis Fowl

Sólo hace falta ver el tráiler cinematográfico para hacerse a la idea de que el proyecto parecía más fallido que fascinante. La cinta carece mucho, por más que intente entretener, lo que ya era claro.

Chaos Walking

Técnicamente, muy al principio, se esperaban grandes cosas de la adaptación, pero tanto retraso en su estreno dejó en evidencia que la idea flaqueaba y así fue, al ver el resultado, que decepcionó.

Cats

Más de uno dudó que el musical de Broadway pudiera ser adaptado a la pantalla grande, pero si alguien le dio el beneficio de la duda, seguro desistió al ver los avances de cine y sus efectos visuales.

The Witches

Una nueva versión no sólo era innecesaria, necesitaba sorprender para funcionar. No se tenían muchas esperanzas y no se logró, pero la opinión quizá varía según se sea fan de Anne Hathaway.

Rebecca

La sola idea de un remake de una película de Alfred Hitchcock es para dudar, pero cuando el elenco elegido no fue tan atinado y los avances dejaban ver que la esencia se perdía, fue el inicio del fin.

The Grudge

¿Para qué hacer una cinta de una historia que ya había dejado su huella en el cine? No parecía ofrecer nada nuevo, ni en historia ni en sustos y en efecto, pasó a ser de lo peor del cine de 2020.