'Creo no haber defraudado la esperanza de quienes votaron por mi', asegura AMLO en informe

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves un informe en Palacio Nacional en el marco del tercer aniversario de su triunfo electoral de 2018, donde hizo un balance del estado que guarda la nación y el pasado proceso electoral.

El informe tuvo lugar en el Patio de Honor de la sede del Poder Ejecutivo federal, por lo cual este jueves no hubo conferencia de prensa "mañanera".

Secretarios de Estado, funcionarios de alto nivel e invitados se congregaron en el recinto histórico para escuchar el informe del presidente. Entre los invitados se encuentran Jorge Alcocer, titular de Salud (Ssa); Javier May, secretario de Bienestar; Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Al inicio del acto, el mandatario defendió que su Gobierno ha hecho "todo lo humanamente posible" para enfrentar la pandemia, considerando que se respondió a tiempo, se destinaron recursos a la atención del COVID-19 y se levantó "un sistema de salud que estaba en ruinas".

"Se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama. Aún cuando en estos acontecimientos no es correcto realizar comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está ubicado en los primeros lugares de mortalidad por COVID", aseguró López Obrador, destacando que el Plan Nacional de Vacunación ha sido "exitoso".

Informó que el 35 por ciento de la población mayor de 18 años se encuentra vacunada, aunque sea con una sola dosis y reiteró el compromiso de implementar el mismo esquema para el mes de octubre, "con el propósito de que lleguemos al invierno más protegidos".

López Obrador destacó que el semáforo de riesgo con 19 estados en verde, es un buen indicador para la reactivación del país.

"No hemos contratado deuda pública y como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado. No hemos aumentado en términos reales el precio de las gasolinas, el diésel, la luz. Desde que llegamos al Gobierno hasta la fecha, la inflación se mantiene estable, la tasa de interés se ha reducido en 3.75 por ciento. Las reservas del Banco de México eran de 173 mil 775 millones de dólares, el día de hoy son de 192 mil 886 millones. Casi 20 mil millones de dólares más. Han aumentado el 11 por ciento", resaltó el presidente mexicano, añadiendo que se han recuperado más de 957 mil empleos de los perdidos debido a la pandemia de COVID-19.

En materia de seguridad, el Ejecutivo federal reportó que se han logrado avances pese a la complejidad heredada y afirmó que desde que inició su Gobierno los homicidios han bajado un 2 por ciento y los secuestros un 41 %, aunque reconoció un incremento del 14 % en feminicidios.

Por otra parte, en cuanto a la pasada jornada electoral, López Obrador advirtió que se consolidó un bloque conservador para enfrentar a su movimiento, pero prometió que serán respetados, pues no ve a la oposición como un enemigo a destruir, sino que tienen garantizados sus derechos.

El presidente celebró que un 52 por ciento de los 93 millones de empadronados votaron el pasado 6 de junio, subrayando que el movimiento Juntos Haremos Historia triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, pese a que la oposición apostaba a que no lograran la mayoría.

En ese sentido, AMLO manifestó que "se les ganó en buena lid" y con ello se tiene garantizada la aprobación del Presupuesto, para que no se detengan los apoyos de bienestar.

"Hoy cumplimos 3 años del triunfo histórico. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de quienes votaron por mi", aseveró el mandatario federal, quien consideró que se ha logrado el compromiso de desterrar la corrupción y que "la gente no ha perdido la fe de un mejor porvenir".

"Gracias por refrendar su confianza en mi persona. Repito: Yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré. Gracias, gracias, gracias, de todo corazón", expresó López Obrador para finalizar su informe.