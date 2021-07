'Creo no haber defraudado la esperanza de quienes votaron por mi', asegura AMLO en informe

Democrito

Hoy, 1:58 pm

No es importante el combate a la corrupción? No son importante las acciones en vía de la autosuficiencia energética? No es importante haber superado lo peor de la crisis de la pandiemia sin generar deuda con el FMI? No es importante mantener una economía estable con incremento de la inversioón extranjera directa y una moneda sin depreciación? No es importante haber cortado la cadena de negocios corruptos que iban a generarse con el aeropuerto de Texcoco? No es importante Agua para la Laguna? No es importante un sistema de salud universal para todos los mexicanos?.... No entiendo.... Entonces dime tu que consideras importante...

thumb_up 0 thumb_down 1