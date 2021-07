Agresor escribe a su víctima en redes sociales y finalmente se emite orden en su contra

Shannon Keeler recibió el año pasado a través de Facebook, mensajes del hombre que la agredió sexualmente en 2013, estando en la universidad Gettysburg College, en Pensilvania. Uno de esos mensajes leía: "Así que te violé", lo que fue suficiente para poder denunciar la violación a la policía.

Ocho años después del delito, las autoridades de Pensilvania finalmente emitieron una orden de arresto en relación al caso, denunciando por Shannon en su momento, pero ignorado en aquel entonces por la policía, que ahora ha reabierto el expediente, tras verificar la cuenta de donde vinieron los mensajes y descubrir que provenían de Ian Cleary, de 28 años, a quien Keeler señaló como su agresor sexual.

No se sabe si la joven de 26 años irá a juicio, pues el sospechoso no ha sido localizado, recoge la agencia AP. Según relata Shannon, en 2013 su agresor la siguió a su habitación dentro del campo universitario y la agredió. "Aunque estoy conmovida hasta las lágrimas por este resultado, que he esperado más de siete años, soy consciente de que este momento llegó porque hice pública mi historia, algo que ningún sobreviviente debería tener que hacer para obtener justicia", ha declarado Keeler.