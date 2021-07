¡Sálvese el que pueda!

Para mi buen amigo Juan Avilés el famoso “Sabroso” todo un ícono de la bella ciudad jardín Lerdo, Durango.

Con la serie empatada a dos triunfos por bando, el día de hoy jueves del primer día del segundo semestre, las finales de la Conferencia del Este se reanudan en el Fiserv Forum casa de los Bucks en contra de los Halcones y pase lo que pase, ambas escuadras tendrán que regresar a Atlanta pasado mañana y dadas las circunstancias, el conjunto de Milwaukee no debe desaprovechar este día la magnífica oportunidad ya que, un descalabro, me atrevería a decir que estarían despidiéndose de la actual campaña porque es evidente que el conjunto que dirige Nate McMillan, ya van no a querer volver a Wisconsin porque esto sería tentar al mismo demonio.

Los Alces (así hay que llamarle a la escuadra de Milwaukee) pueden quedarse sin su estrella Giannis Antetokounmpo para el fundamental quinto partido contra los Halcones y que, durante una postemporada definida por superestrellas caídas, el equipo del estado

de Georgia, demostró que tiene lo necesario para superar la ausencia de una pieza clave en el rompecabezas ya que lograron igualar la serie mientras jugaban sin el líder del equipo como lo es el base Trae Young.

El relevante sexto hombre Lou Williams, saltó a la alineación titular en el cuarto juego registrando 21 puntos y ocho asistencias para que los Halcones superaran a los Alces 110-88 y la alarma para Milwaukee, es que volverán hoy a su duela cojeando con Giannis Antetokounmpo en la lista de dudosos luego de que el artista de todo Milwaukee extendiera de más su rodilla izquierda en el tercer cuarto el martes pasado y ya no regresó porque Atlanta guardó el juego y su estatus para el partido de hoy, sigue en duda.

Atlanta pasó de estar inquieto antes del partido cuando Young fue descartado con un hematoma en el tobillo derecho, a alegre cuando se alejaron antes del último cuarto después de que Antetokounmpo cayó y se lesionó después de aterrizar torpemente mientras proyectaba disputar, un intento de clavada de Clint Capela y es una recomendación que Milwaukee también podría usar, especialmente con Antetokounmpo enfermo pero también los Alces, ya se han quedado sin Donte DiVincenzo debido a una lesión en el tendón del pie e independientemente de que si las aves falconiformes recuperan a Young o no, saben que pueden jugar con los Bucks, incluso en Milwaukee ya que ganaron el primer partido de la serie 116-113 en la carretera y una victoria el día de hoy los pondría a un triunfo de las Finales de la NBA con el juego 6 en casa.

Mientras que en el Oeste y sin saber que habría ocurrido el día de ayer en el Staples Center de Los Ángeles, los Soles prometían más urgencia en el partido de ayer contra Los Clippers después de que Phoenix falló en su primera oportunidad de cerrar las finales de la Conferencia lo que le trajo vida renovada al equipo que dirige Tyronn Lue ya que, como víctimas propicias, redujeron la ventaja en la serie el lunes pasado con una victoria de 116-102 en el desierto mientras intentan (o intentaban no sabemos aún al momento de redactar este espacio) remontar un déficit de 2-0 por tercera vez consecutiva esta postemporada.

Rodolfo Cerpa Robles // [email protected]