AMLO ha hecho más de 56,000 declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias matutinas, señala informe

Democrito

Hoy, 11:35 am

¿Supongo que antes todo estaba muy bien no? (Léase con sarcasmo). Me encanta como los detractores se quedan sin argumentos y sólo se recurre al insulto para intentar validar una postura que no tiene fundamentos reales. Respecto a los niños con cáncer, infórmate bien antes de tragarte las mentiras de quienes traen esta camapña. Tu suposisición de una economia fallida también es derrumbada por cifras comprobables, (no por afirmaciones de spots). Con AMLO hemos tenido la menor depreciación del peso en 25 años, y un aumento de la inversión extranjera directa al grado de que ahora acabamos de entrar en el Top 10 de países que reciben mayor inversión. No me creas... Consúltalo!. Si para tí informar es una cortina de humo entonces creo que prefieres el atole con el dedo como ante

