Lagunero narra sobre las cantinas

Con tragos de honestidad, el periodista Nazul Aramayo se entregó a la escritura de crónicas y relatos referentes a algunas cantinas tradicionales de Torreón.

Estas historia se compilaron en el libro 'Cantinas que merecen ser amadas y personas que no', mismo que ya tuvo una primera presentación en 2019 y que mañana viernes 2 de julio volverá a abrir sus páginas en la librería El Astillero.

La cita se celebrará a las 20:00 horas y se contará con comentarios del escritor lagunero Fernando de la Vara y del propio autor.

En entrevista, Nazul Aramayo indicó que la génesis del libro se dio después de una serie de coincidencias tras estar desempleado y leer libros como las crónicas de Corazón mestizo: el delirio de Cuba (2007) de Pedro Juan Gutiérrez o la novela Pánico al amanecer (1961) de Kenneth Cook.

En su propuesta narrativa, Aramayo se desenfoca de lo oficial y radica en el testimonio popular de los personajes. Aunque sí se apoya en fuentes como la voz del desaparecido historiador Sergio Corona.

"Leyendo sus libros me dije que quería escribir algo sobre qué significaba ser lagunero, pero qué significa también estar viviendo en estos lugares de cantinas".

Las cantinas que fungen como escenario en las letras de Aramayo son el Bar Reforma, La Chiquita, El Ciriaco, La Fama y el Bar Perches.

"Las que elegí sí son longevas, en el sentido de que tienen al menos sesenta, setenta, ochenta o hasta cien años. Yo sé que hay unas en ese rango de edad que no aparecen, y no aparecen precisamente porque dije si yo no las conocía no quería hacer una crónica que sea muy superficial como ir a tomar o estar platicando ahí con los dueños o los comensales. Yo quería escribir algo de lo que ya estuviera empapado, de los lugares que ya estuviera visitando, que me conocen o si no me conocen ya al menos no me dicen qué quiero tomar, sino que me lo sirven".

Para el autor, este ejercicio apuesta por una escritura honesta. Por tal motivo, se percató de todos los prejuicios que suelen girar alrededor de las cantinas.

"Piensan que son lugares de personas muy mayores, con un ambiente hostil, oscuro, decrépito, terrible, miserable y sucio. Y quizá hayan lugares que entren en esa categoría dentro de todo lo que hay en Torreón, pero yo quería hablar de estos lugares que reciben a mucha gente y de toda la diversidad desde hace tantas décadas, cuando al principio la clientela era un público totalmente masculino", concluyó.

Presentación

Cantinas que merecen ser amadas y personas que no *Por Nazul Aramayo. *Viernes 2 de Julio. * 20:00 horas. *Librería El Astillero.