Habilitarán penal femenil en San Pedro

A cinco años de haberse cerrado el penal de Torreón ante las malas condiciones que presentaba, un nuevo penal femenil será habilitado en La Laguna; se encuentra en el municipio de San Pedro de las Colonias y tendrá una capacidad de 150 internas.

En el mes de marzo del año 2016, el Cereso femenil de Torreón fue cerrado por una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por lo anterior, las internas y las procesadas por delitos eran enviadas a otros penales, en su mayoría al de Saltillo.

Hace seis meses comenzó la construcción del nuevo penal femenil, el cual se ubica en San Pedro de las Colonias.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aún no hay fecha para la inauguración, pues actualmente se encuentran en los trabajos para los acabados, que consisten en la colocación de pintura, muebles e instalación de servicios.

Sin embargo, se estima que el centro, en el cual se han invertido alrededor de tres millones de pesos, quede listo para mediados de este año.

"A mediados del próximo mes podríamos determinar fechas, pues aún se están haciendo reparaciones, pero este año podría estar listo y entrar en funciones", dijo Apolonio Armenta, director de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social.

Algunas de las internas del penal de Saltillo son de La Laguna, por lo que de iniciar operaciones este penal, se hará un traslado de las que corresponden a esta región.

No obstante, por motivos de seguridad, el director de la unidad se reservó a dar detalles del número de internas de la región Laguna que actualmente se encuentra en el penal de Saltillo y serían trasladadas.

De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el penal femenil de Saltillo había una población de 62 internas en el año 2019, mientras la capacidad era de 66.

Algunas de las internas que se encuentran en Saltillo corresponden a los municipios de San Pedro, Torreón, Matamoros o Francisco I. Madero, mismas que purgan delitos como homicidio, lesiones y robos.

"La idea de abrir el tercer penal femenil es para que estén más cerca de sus familias, no tanto porque haya más o se haya incrementado el número, sino hacer una redistribución y por ejemplo que de Monclova les quede más cerca y no se vayan a Piedras Negras", dijo.

Apolonio Armenta expuso que la capacidad será de hasta 150 mujeres en total.

RESPONDEN SOBRE CARENCIAS

En relación a que el penal femenil de Piedras Negras presentó carencias, Apolonio Armenta indicó que ya se tuvo una reunión para aclarar las irregularidades que fueron dadas a conocer por parte de la CNDH.

"Se tuvo una reunión en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, donde estuvo la maestra Irma Telles y se expuso que se ha mal entendido la información en cuanto a las carencias", explicó.

Indicó que fue el 18 de junio que se tuvo la reunión en el estado de Aguascalientes.

Señaló que entre las carencias se hablaba de la falta de pediatras en el centro penitenciario.

"En el centro no es costeable tener un pediatra de planta para solo un bebé, es más fácil llevar al menor al hospital infantil y atenderlo por consulta externa, no quiere decir que no se les del servicio", dijo.

Por otro lado, aseguró que no existe sobrepoblación en los penales.

Fue el pasado 11 de junio que la CNDH informó que en el 2020, fueron detectadas varias carencias en el penal femenil de Piedras Negras, entre las cuales se encontró una insuficiente atención de la población y de los hijos de las internas.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, el penal de Torreón sacó una calificación baja de 7.90 puntos; no obstante, pese a que el penal femenil de Piedras Negras alcanzó un 8.0, presentó deficiencias como la inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores; así como deficiencias en la separación entre procesados y sentenciados.