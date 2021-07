'El presidente que no me va a callar', dice Loret de Mola sobre López Obrador

Luego de que en la mañanera de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador se mencionó a Carlos Loret de Mola en la nueva sección “quién es quién en las mentiras de la semana", el periodista acusó linchamiento y agresiones contra periodistas.

En su programa Así las cosas, en W Radio, Loret de Mola declaró que el presidente López Obrador "es la mayor amenaza contra la libertad de expresión en este país" y que la nueva sección de la mañana es para distraer ante el fracaso del Gobierno.

Señaló que la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" es un nuevo embate orquestado por el Gobierno de México.

"Que sepa de una vez el Presidente que no me va a callar, que puede seguir agrediendo y le vamos a seguir sacando todos sus trapitos al sol", declaró el columnista.

"Su objetivo central, además de agredir a los periodistas, además de generar un clima de linchamiento contra quienes estamos exhibiendo las verdades de este Gobierno, lo que quiere el Presidente también es distraer, ganar tiempo, es ganar oxígeno porque no nos hagamos, no tiene un resultado de gobierno que presumir, no tiene uno solo", señaló Loret.

"Por donde usted vea, este Gobierno es un fracaso", agregó.

Asimismo, el periodista mencionó los casos de corrupción en el gobierno de López Obrador, como las casas de Manuel Bartlett, las propiedades de Irma Eréndira Sandoval, los contratos de Felipa Obrador y el casi de Pío López Obrador.

Loret de Mola recordó que fue espiado en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en su mañanera la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana" en la que mencionó a los periodistas Joaquín López-Dóriga, Raymundo Riva Palacio y Salvador García Soto.

"La sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes para que se vaya contando con información, con elementos y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, la verdad.

"Nada de mentiras, que haya en el periodismo ética, que el periodismo, que el noble oficio del periodismo sea un imperativo ético; además, que se asuma la responsabilidad de que se le debe respeto a la gente, que no se puede mentir impunemente", expresó el Presidente.