Luchador de MMA noquea a hombre tras breve discusión en un bar

El suceso ocurrió en Fort Lauderdale, Florida, cuando una persona estaba grabando a un hombre llamado Justin Balboa, de 31 años, estaba rapeando una canción en el interior de un bar y cuando el luchador de MMA Joe Schilling, de 37 años de edad, pasó junto a él, ambos chocaron ligeramente, lo que provocó que Balboa le gritara algo al luchador.

Schilling inmediatamente se dio una media vuelta y encaró a Balboa, con quien intercambió unas cuantas palabras, pero terminó noqueándolo tras asestarle dos golpes en la cara luego de que él se acercó demasiado al luchador y le dijo otra palabra que no se logró escuchar en el video.

El luchador publicó el video del incidente en redes sociales, en donde explicó que actuó en defensa propia y además acusó a Balboa de haber utilizado palabras racistas hacia uno de los meseros afroamericanos, quien, de acuerdo a Schilling, se acercó junto con el a Dj a agradecerle por haber golpeado a Balboa.

Las autoridades reportaron que Balboa contactó a la policía luego del incidente, quienes en su reporte indicaron que él estaba 'obviamente intoxicado' y que no quiso elaborar la razón por la cual el luchador lo golpeó y hasta el momento Schilling no ha sido denunciado formalmente por el incidente, reportó el sitio MMA Fighting.

Footage emerged of former GLORY Tournament Champion & Bellator fighter Joe Schilling assaulting a man in a bar dispute. The fighter took it to social media and claims it was self-defense, during a "life-threatening experience". pic.twitter.com/cybXpPJWFT