Periodistas le responden a AMLO por mencionarlos en la mañanera

A través de redes sociales, Riva Palacio señaló que lo que intenta López Obrador es llevar a cabo "la previa censura", que está prohibida por la Constitución de la Ciudad de México, además intenta la intimidación "mediante los juicios sumarios de la mañanera".

Riva Palacio fue mencionado en Palacio Nacional por el Presidente porque mencionó en Twitter que la Guardia Nacional participaba en el desalojo de la Universidad de las Américas de Puebla y por un texto sobre espionaje a periodistas.

Desviar la conversación es una táctica inteligente. Hacerlo de la forma como lo hace @lopezobrador_ es otra cosa. Reiteró: intenta la censura previa mediante la intimidación, pero al mismo tiempo allana el camino al linchamiento, no en las redes que es normal, sino en las calles.

El periodista refirió "difamaciones contra la prensa independiente".

Asimismo, Riva Palacio negó que haya sido asesor del expresidente Carlos Salinas de Gortari, como dijo Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la nueva sección de la mañanera.

Si eso llegara a suceder, que por las experiencias vividas sabemos que no falta mucho, también sabemos que hará @lopezobrador_ , nada. Pero es lo que tenemos, el momento que nos toca vivir y cada quién responderá más adelante de sus actos.

"Es falso. Ni siquiera existía ni existe un puesto de esa naturaleza. Dirigí durante 14 meses Notimex, lo que es público, y la agencia empezó a trabajar en su misión de informar", precisó el periodista.

"Este tipo de medias verdades, tergiversaciones y mentiras flagrantes, utilizadas por el presidente de manera recurrente, solo persiguen un objetivo: acallar a la prensa independiente", dijo el también conductor de noticias.

Agregó que los ataques de López Obrador a la prensa independiente buscan "objetivos ulteriores".

Señaló que el Presidente busca cambiar la conversación de temas como las declaraciones de Hugo López-Gatell sobre los niños con cáncer, el desastre de la pandemia, el fracaso en materia de seguridad, la situación económica.

"La sobreinformación, como hace López Obrador, es desinformación", escribió en redes Riva Palacio.

"Si eso llegara a suceder, que por las experiencias vividas sabemos que no falta mucho, también sabemos que hará López Obrador, nada. Pero es lo que tenemos, el momento que nos toca vivir y cada quién responderá más adelante de sus actos", señaló el periodista.

En redes sociales, Salvador García Soto, a quien López Obrador llamó "el columnista estrella de El Universal", le agradeció esas palabras y refirió un fracaso en la seguridad.

A @lopezobrador_ le agradezco lo de "columnista estrella", aunque no me lo crea.Y corregí ese día q no era sicario, pero sí comunitario armado, figura ambigua, vinculada al narco y fuera de la Constitución. Si para el presidente eso es normal, se entiendel fracaso de la seguridad