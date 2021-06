¿Qué dijo YosStop en el video viral 'Patética generación' que la llevó a ser detenida?

Yoseline Hoffman, mejor conocida como la 'youtuber' YosStop, ha puesto al internet 'de cabeza' tras darse a conocer su detención la noche del martes por el delito de difusión y almacenamiento de pornografía infantil, trayendo diversas opiniones sobre su situación y las acusaciones en su contra por parte de la joven Ainara 'S', después de que la 'influencer' recibiera las imágenes del abuso que ésta sufrió y las retomara para hablar en un video llamado 'Patética generación'.

Fue a través de su canal en YouTube que la 'influencer' compartió un video en el que hablaba sobre el caso de la violación de Ainara 'S', ocurrido en el 2018, donde cinco jóvenes abusaron de ella en una fiesta aprovechándose que se encontraba en estado inconveniente.

Ver más: La youtuber Yosstop es detenida por presunta pornografía infantil

Titulado como 'Patética generación', YosStop aborda el caso de la pelea de unas jóvenes, sacando a relucir que a la que estaban golpeando era 'muy popular' debido a que era de una 'dudosa moral' y por un video difundido en el que se le ve ser abusada por un grupo de chicos.

Dicha joven de la que habló la 'influencer' era Ainara 'S', que en el momento de ser violada por sus 'amigos', tenía entonces 16 años.

"Resulta que a la vieja que se estaban putea... es una increíble niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una pu..., porque realmente sí lo es, y no porque todas las mujeres nos digamos pu... entre nosotras, sino porque esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba a los we...", señaló YosStop en su video antes de comenzar a hablar del material audio visual que exhibe el abuso del que Ainara fue víctima y el cual afirma le mandaron y vio.

"Se hizo muy famosa en toda esa bolita porque en una pe... se dejó meter una botella de champagne por la vagina, y hay un video que me mandaron, y se ve que le están metiendo una botella por ahí mientras los we... se están cag... de risa y lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarros".

En su video Yosleine revela la identidad de la joven Ainara, además de revictimizarla señalándola como culpable de lo que le ocurrió, lo que llevó a la 'youtuber' a ser denunciada por la víctima tiempo más tarde.

Pese a que YosStop borró el video de su canal en YouTube, éste ha sido resubido por internautas a diversas plataformas.