Pasajeros padecen bloqueo y lluvias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

En las inmediaciones de la terminal aérea, padres y familiares de niños con cáncer protestan por los dichos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y por la falta de medicamentos oncológicos, lo que afecta a los pasajeros que tienen vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Policías capitalinos y personal del AICM apoyan con camionetas para trasladar a los pasajeros afectados, quienes además padecen el intenso tránsito que se ha incrementado en la zona por el bloqueo, sumado a las intensas lluvias.

Con maletas y cubrebocas, los viajeros caminan varios metros antes de llegar al aeropuerto para tomar sus vuelos.

Los padres y familiares de los niños con cáncer bloquean las inmediaciones del AICM tras los dichos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una entrevista en Canal 22.

¿López Gatell vs niños con cáncer?

López-Gatell ligó la "narrativa" de desabasto de medicamentos para niños con cáncer con un golpe de estado, por lo que actores políticos, usuarios de redes sociales y los mismos padres de los niños con cáncer volvieron a poner el tema en la agenda pública.

Por ejemplo, Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización Nariz Roja, agradeció al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud por poner "sin querer queriendo" el tema otra vez en la agenda, mientras que la senadora Lilly Téllez refirió que López- Gatell "pasó de la imbecilidad a la bestialidad" y acusó que el presidente López Obrador dejó a los niños con cáncer sin medicamentos y mandó al subsecretario López-Gatell al programa "Chamuco TV" a calumniar a sus padres.

No obstante, EL UNIVERSAL, te cuenta cómo y qué dijo textualmente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en la emisión más reciente del programa Chamuco tv, el cual es transmitido por la señal del Canal 22 y conducido por los moneros: Hernández, Rapé y "El Fisgón".

Medicamentos para niños con cáncer no llegan

Aunado a los dichos de López-Gatell, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., denunció que los medicamentos oncológicos para el cáncer que autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) se comprometieron a abastecer en diferentes hospitales del país para este fin de semana no llegaron, por lo que no descartan más manifestaciones.

En entrevista, Omar Hernández Ibarra, presidente de la asociación, señaló que el pasado 23 de junio el director del Insabi, Juan Ferrer, así como Alejandro Calderón Alipi, coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, se comprometieron a que este fin de semana llegarían claves de medicamentos a hospitales donde hicieran falta; sin embargo, no sucedió. En consecuencia, el padre de familia adelantó que se prevén acciones de protesta esta semana.

"Todavía no sabemos las acciones que vamos a implementar. No es justo, ya parece una tomadura de pelo, nos prometen una cosa y no cumplen.

"No podemos seguir así, hasta ahorita la reunión del próximo miércoles sigue en pie, pero debemos ver con todos los padres de familia si están de acuerdo en que continúe o qué es lo que haremos, podríamos llevar a cabo manifestaciones, pero todavía se tiene que dialogar", explicó.

Hernández Ibarra reiteró que el miércoles 23 de junio el gobierno se comprometió a que los medicamentos oncológicos llegarían el 26 de junio a hospitales en Veracruz, Ixtapaluca, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y Chihuahua pero, de acuerdo con un monitoreo que ellos llevan a cabo, no arribaron.

"La asociación está conformada por al menos 50 padres de familia, todos nuestros hijos tienen cáncer. De hecho se hicieron cambios porque antes había gente de la oposición que nos apoyaba y eso hizo que la sociedad se preguntara si nuestra demanda era buena, por eso decidimos que no daríamos cabida a nadie ajeno para evitar que nuestras exigencias se conviertan en botín político. Con todo y las mesas de reunión con las autoridades nos salen con la misma tomada de pelo, hacemos monitoreo y vemos que no cumplieron con el abasto de medicamentos".