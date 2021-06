Quien se está obsesionando con lograr un "hueso" dondequiera que sea y al costo que sea es el fitness "chico de barrio", Luis Fernando Salazar Fernández, quien no acaba de superar el golpazo que sufrió al no poder ser el candidato por Morena a la alcaldía de Torreón y tampoco se conforma con la estrepitosa caída de su proyecto al utilizar a su padre, del mismo nombre, como candidato en su lugar. Nuestros subagentes, que militan todavía en su red de "simpatías", nos dicen que nomás no halla qué hacer para seguir figurando y encaminarse al Olimpo estatal, Guadiana dixit, y, aunque ya casi pasó un mes del proceso electoral, se le ocurrió acudir a la Fiscalía General de la República y llamar a la incómoda prensa para denunciar a un funcionario del Gobierno de la provincia de Coahuila por "regañar" a los vecinos de una colonia porque no se tomaron foto al votar.

Por lo que no faltó quien, incluso de su mismo partido, le recordara el dicho de que "el perdido a todas va", y su obsesión por hacer "ruido", según algunos de sus compañeros, que dicen ser fundadores militantes del partido, es para quedarse con la dirigencia estatal de Morena o con la Delegación Federal de Bienestar, luego de que persisten los rumores de que Reyes Flores Hurtado ya tiene maletas y todo en la puerta. Mientras tanto, otros sectores de Morena en la provincia, sobre todo de La Laguna, han optado por no decir ni pío al respecto.

***

Los que pudieron respirar un poco luego del milagrito de la lluvia en la cuenca alta del río Nazas esta semana fueron los muchachos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), porque la presa Lázaro Cárdenas estaba quedándose vacía y prácticamente ya se había acordado que se "acortaría" el ciclo agrícola, es decir, a los que les tocó el agua para el riego pues les tocó, y los que no alcanzaron... pues ahí para la otra. Aún le restan algunas semanas a la extracción y El Palmito también estaba llegando al 30 por ciento de su capacidad ordinaria, mientras que el año pasado en estas mismas fechas andaba en un 50 por ciento; hablando en términos de la capacidad de esa presa, la diferencia es considerable. Dicen los subagentes, disfrazados de pozo clandestino, que ya incluso se había dado la instrucción para cerrar la llave en estos días, lo que afectaría, sobre todo, a los productores más humildes en las comunidades más alejadas de la mancha urbana.

Y hablando de la sequía en la presa, ha sido la excusa perfecta para que la Conagua ya no le mueva al proyecto presidencial de Agua Saludable para La Laguna, porque no faltaron las voces que empezaron a cuestionar: "¿de dónde va a salir el agua para abastecer a las nueve ciudades si ni siquiera hay para terminar el ciclo de riego?". Nuestros subagentes han tratado de contactar una y otra vez, por todos los medios posibles, al director regional de la dependencia, Eduardo Aarón Fuentes Silva, pero ha resultado ser más escurridizo que sus antecesores. Al parecer al funcionario no le gustan las entrevistas... ni la transparencia ni la rendición de cuentas ni nada que suene a dar información, por lo que ha mantenido el proyecto en lo más oscurito, lo que ha empezado a molestar al sector empresarial y colectivos, más luego de que se promoviera un amparo porque no le midieron bien y se plantea hacer la obra al pie del área protegida del Cañón de Fernández, sin daño para el mismo, bueno eso dicen ellos.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de coladera tapada con kilos de basura, nos reportan que en los meses finales de su Gobierno y a semanas de la época de lluvias, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, apenas arrancó los trabajos de un cárcamo colector pluvial en El Campesino. Esta obra enterrada, de esas "que no se ven", costará 6 milloncillos de pesos. Durante años ha sido una necesidad ciudadana apremiante, pues cuando llueve se inunda todo el costado del puente y se forma una alberca en el descenso del mismo dañando peligrosamente la circulación vial, pero fue una petición a la cual ni el jefazo de Obras Públicas, Tomás Galván, ni el polémico director de Urbanismo, Aldo Villarreal Murra, le habían prestado atención, pese a los reclamos y peticiones de comerciantes e industriales del lugar. Hasta ahora le informan al alcalde panista que también la autorización a diestra y siniestra de factibilidades por parte del Simas para la construcción de fraccionamientos hacia aquella parte de la ciudad es la causa de los problemas en el drenaje y la falta de agua potable.

***

Bajo la premisa de que no cargará "mochilas que no son suyas", quien se prepara ya para presentar el esquema de lo que será el proceso entrega-recepción del Gobierno municipal que el Partido Acción Nacional tuvo durante cuatro años en Torreón es el alcalde electo, Román Alberto Cepeda. Claridad, respeto y transparencia dice que pedirá a quienes por la parte saliente entreguen a los nuevos bendecidos en la nómina municipal. Y aunque ha repetido en varias ocasiones que no es partidario de "revanchismos" ni a nada parecido, una cosa es lo que piensa el alcalde y otra quienes estarán en ese proceso, sobre todo si en el equipo se incluye a aquellos que le tuvieron que entregar hace dos administraciones a los panistas y fueron vapuleados en su momento, y ahora estarán del lado de quien pide las cuentas. A decir de los subagentes, expertos en especulación, habrá mucho por hacer en esta fase, que abarca no solo las dependencias establecidas en el edificio más caro de la ciudad sino de otros organismos, por cierto, harto polémicos, y en lo que se tiene particular interés es en los perfiles que estarán al frente de dependencias como Simas, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, Obras Públicas, Mantenimiento Urbano, Tránsito y Vialidad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y, desde luego, la Tesorería, encargada de los dineros para que todo funcione... o no.

***

Aunque en la provincia de Coahuila las cifras de contagios por el funesto coronavirus van a la baja, a la par de la cantidad de hospitalizaciones e incluso ya se retiran los hospitales móviles instalados el año pasado para atender lo más álgido de la pandemia, gracias a los reportes internacionales sobre cómo la variante Delta del fastidioso COVID está haciendo de las suyas en algunos países que ya se habían relajado por la vacuna, las autoridades estatales de salud anunciaron que habrá mano dura, pues regresarán las medidas de restricción ahora también a las escuelas y los negocios para quienes no utilicen cubrebocas y el gel antibacterial a la entrada. Según el Gobierno del Estado, se desplegarán más inspectores para la supervisión de eventos sociales, deportivos y artísticos para que se respeten las medidas preventivas, pues de ninguna manera se quiere una tercera ola de contagios. Ya nada más se espera que la labor de los inspectores municipales y estatales no se centre en los mismos restaurantes y bares de siempre, que se convirtieron en los lugares preferidos, como si no hubiera más áreas para revisar; incluso, ya recibieron la orden de ponerse a estudiar para ver qué tan efectivo es exigir un tapete desinfectante, ya que al parecer no es que funcione muy bien que digamos, por lo que será necesario actualizar los filtros y revisar que se cumplan también en oficinas públicas y no solo en particulares y si se puede, los restaurantes y antros consentidos por el gremio político que jamás han cerrado sus puertas, vaya usted a saber por qué.

***

Mientras que a nivel nacional se enardecen los ánimos contra el Gobierno de la "Cuatroté" porque nomás no cumple con el abasto de medicamentos para niños enfermos de cáncer y por reclamar se acusa a los padres de familia de seguir una "estrategia golpista", las autoridades del estado le han tenido que entrar al quite con recursos, pues hay al menos 28 casos de estos, 14 en Torreón, que son apoyados con los fármacos necesarios para que los niños puedan enfrentar los horrores de esa enfermedad. La desaparición del Seguro Popular hace año y medio -otra de las ocurrencias del régimen- agravó la difícil situación y el Instituto de Salud para el Bienestar tampoco cumple con sus funciones en este rubro; no surte el medicamento. En medio del vendaval que ha dejado este delicado tema, el gobernador lanzó algunos dardos envenenados contra la Federación, no solo por la carencia de medicamentos, sino que de pasadita refirió lo complicado de creer que el Gobierno federal pueda transferir los hospitales de la Secretaría de Salud al IMSS-Bienestar, ya que en ambos hay serias carencias administrativas, de personal y medicamentos, por lo tanto habrá que hacer cuentas y por lo menos avisar. Como este tema y hasta la supuesta regularización de los carros "chocolate" se han ventilado en la "Mañanera", pues información oficial no hay, "así de repente se avientan las declaraciones y no dicen cómo, por lo que habrá que esperar".