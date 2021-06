¿Cuáles han sido las polémicas de AMLO y López-Gatell sobre niños con cáncer?

Desde hace casi tres años, niños con cáncer han reportado el desabasto de fármacos que son esenciales para su lucha contra el cáncer, sin embargo, a pesar del cambio de gobierno y de la firma de una serie de contratos, los medicamentos aún escasean.

Por si fuera poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Hugo López-Gatell, y hasta Beatriz Gutiérrez Müller se han visto envueltos en una polémica con los padres de los niños que padecen cáncer.

En septiembre de 2018, niños con cáncer y sus padres solicitaron el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo, pues reportaban el desabasto de purinethol, un medicamento indispensable para sus sesiones de quimioterapia.

Los pacientes acudieron a la casa de transición del entonces presidente electo en busca de apoyo. En aquel entonces, un padre de familia reportó que al menos 500 niños con cáncer, quienes eran atendidos en el Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México, no contaban con el fármaco.

"No hay ninguna urgencia"

En agosto de 2019, el secretario de Salud, Jorge Alcocer dijo que el desabasto de metotrexato para los niños con cáncer se había superado y añadió que no había riesgo de que los pequeños murieran debido a la escasez del fármaco. En funcionario indicó que el Hospital Infantil Federico Gómez había recibido el medicamento por parte del IMSS.

Al término de una reunión con el presidente López Obrador, Alcocer señaló que "no hay ninguna urgencia médicamente", pues ese medicamento podía sustituirse y pueden pasar varios días antes de recibir una dosis.

Ese mismo mes, el presidente declaró que tres empresas estaban molestas porque ya no recibirían los contratos millonarios para surtir medicinas para niños con cáncer.?AMLO se lanza contra PISA

En enero de 2020, el presidente acusó, sin mencionar el nombre de la empresa, a PISA de no querer dejar de robar y dijo que "lo qué pasa es que las empresas, mejor dicho una empresa, que era la que tenía el negocio de surtir, medicamentos para el cáncer quiso chantajearnos no surtiendo y pensó que con eso nos iba a poner a temblar y que no íbamos a resistir las presiones".

Además, López Obrador señaló que los directores de hospitales provocaron un "descontrol" de medicamentos para tratamiento de niños con cáncer por los contratos que tenían con la empresa PISA.

¿Complot contra el presidente?

En febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que detrás de las protestas organizadas en hospitales por padres de niños y niñas con cáncer por falta de medicamentos, hay partidos políticos alentando esos movimientos:

"Que la gente sepa qué hay una oposición política al cambio, hay una reacción, están participando dirigentes de partidos políticos que alientan estos movimientos, independientemente de eso, tenemos la obligación de entregar el medicamento".

La polémica de Beatriz Gutiérrez Müller

En julio de 2020, la esposa del presidente causó revuelo tras publicar un mensaje en Twitter. Gutiérrez Müller publicó un tweet en el que celebraba dos años del triunfo electoral del presidente López Obrador y un usuario le preguntó sobre cuándo atendería personalmente a los padres de los niños con cáncer, a lo que Müller respondió: "No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos". Posteriormente, la esposa del presidente borró su polémico mensaje.

Medicamentos para niños con cáncer son robados

En octubre de 2020 se reportó el robo de medicamentos para niños con cáncer, algo que el presidente calificó como "muy raro". Dichos medicamentos habían sido traídos a México desde Argentina.

Tras los hechos, un grupo de padres de familia presentaron una denuncia ante la FGR, En este mismo mes, el presidente señaló que existía un sabotaje por parte de empresas farmacéuticas que usan a los pacientes como una campaña permanente en su contra.

Padres de niños con cáncer denuncian a AMLO

En octubre de 2020, padres de niños con cáncer interpusieron una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de la secretaría de Salud, Jorge Alcocer e Insabi, Juan Antonio Ferrer por falta de medicamentos y omisión en la atención médica.

8 niños con cáncer mueren en Oaxaca

En febrero de 2021, padres de familia señalaron que al menos 8 menores habían muerto debido al desabasto de medicamentos.

La culpa es de las farmacéuticas

En mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que "fue muy dolorosa" la campaña que iniciaron farmacéuticas para acusar desabasto de medicamentos para pacientes infantiles con cáncer. El presidente declaró que todo se trataba de un sabotaje.

Padres de familia se manifiestan en Palacio Nacional

El 15 de febrero de 2021, familiares de niños con cáncer protestaron frente a Palacio Nacional para exigir la entrega de medicamentos e insumos para los tratamientos de niños con cáncer, pues aseguraron que llevaban 839 días con desabasto.

Los medicamentos oncológicos nunca llegaron

En junio de 2021, padres de familia denunciaron que los medicamentos para niños con cáncer nunca llegaron a hospitales de todo el país, después de que la Secretaría de Salud se comprometiera a terminar con el desabasto.

Días antes, el presidente López Obrador había señalado que su administración garantizaría el abasto de los medicamentos para los niños con cáncer y aseguró que su gobierno trabaja día y noche para resolver esta problemática, pues señaló que es considerado como "prioritario y urgente". López Obrador indicó que existe un desabasto de estos medicamentos a nivel mundial.

Las controvertidas declaraciones de Hugo López-Gatell

En junio de 2021, el Hugo López-Gatell causó revuelo tras ligar la "narrativa" de desabasto de medicamentos para niños con cáncer con un golpe de Estado. Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que durante las manifestaciones para exigir medicamentos para los niños, tan solo acuden 20 personas.

Actualmente los padres de los niños con cáncer insisten en que existe un desabasto de medicamentos en todo el país, el cual se debe a una mala estrategia de compras, según los padres. También señalaron que el gobierno federal no cumplió con la entrega de medicamento que prometió llegaría en el mes de junio.

Debido a la falta de medicamentos para niños con cáncer, los padres de familia han llamado a un "macrobloqueo" en el aeropuerto de la Ciudad de México, el 30 de junio a las 08:00 horas.