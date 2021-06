Recomendables películas de cine independiente de terror

El cine independiente tiene muchas cosas que ofrecer a su público, dado que se inclina a experimentar artística, visual y narrativamente, resultando muchas veces en proyectos propositivos, diferentes y destacados.

Dentro del género del terror y el horror, estas son algunas recomendaciones.

Hush

A partir de un concepto sencillo, como la presencia de un intruso que acecha, se crece gracias a las particularidades de la idea, donde la protagonista es una mujer con sordera, que saca así ventaja.

Gretel and Hansel

Atmosférica y de esos suspensos que se manejan ‘a fuego lento’, toma el relato conocido de Hansel y Gretel, los hermanos que caen en garras de una bruja, pero añadiendo mucho misterio en pantalla.

The Invitation

Drama y suspenso intenso, la historia se desarrolla durante una invitación a cenar, en que el protagonista se reencuentra con su exnovia. Lo que parece una confrontación, gira a algo más.

Goodnight Mommy

La cinta australiana parte de un concepto simple pero bien desarrollado. Una mujer se somete a cirugía plástica reconstructiva. Al regresar a casa, sus hijos aseguran que su madre, no es su madre.

We Are What We Are

Una historia macabra en parte por su excelente realización, en parte por su inquietante premisa, es un relato sobre canibalismo, pero también sobre poder, control, familia, tradiciones y más.

The Blackcoat’s Daughter

Cuenta varias historias en paralelo que siguen a estudiantes de un internado de un colegio católico, solas en la escuela durante las vacaciones. El problema es que puede que haya ahí un culto satánico.

Host

Un experimento diferente, filmado durante la pandemia por COVID-19, seis amigas durante una videollamada son acechadas por una extraña presencia, trayendo sustos particularmente únicos.