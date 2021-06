Pareja encuentra 50 mil millones de dólares en su cuenta bancaria

Una pareja estadounidense encontró hace unos días un depósito millonario en su cuenta bancaria que los dejó atónitos y preocupados, dado que la cantidad era de 50 mil millones de dólares, que son unos 992 mil millones de pesos.

Darren James, un agente de bienes raíces, dice que el 12 de junio cuando regresó del en Luisana, su esposa le mostró el depósito.

"Todo lo que pensábamos era quién iba a llamar a nuestra puerta... porque, para empezar, no conocemos a nadie que tenga tanto dinero", dijo James, de 47 años, a FOX Television Stations, explicando que como el dinero no era suyo, no podían ni querían usarlo y que inicialmente su reacción fue pensar que había algún error con el celular de su esposa, donde ella le mostró la cantidad.

El banco eventualmente emitió un comunicado explicando que habían sufrido "una falla técnica […] que afectó a un número limitado de cuentas", pero que el problema se había resuelto y esas cuentas “ahora muestran saldos precisos".

Entre que apareció el problema y se resolvió, pasaron cuatro días y James dice que nadie le ha dicho por qué motivo se produjo la falla. "Quiero saber por qué sucedió. Eso te hace pensar en la seguridad de la cuenta", reclama él.