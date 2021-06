Egipcio que se quejó del tiempo en Kuwait es detenido y deportado

"Estoy dentro de una tormenta de polvo en este momento, literalmente no puedo ver nada frente a mí", dice el hombre en el video publicado en TikTok, que muestra cómo el polvo cubre la carretera por la que transita.

El clip se volvió viral y luego el sujeto que lo filmó fue detenido, las autoridades señalando su actitud como ‘ofensiva’, informa The Washington Post.

Gulf News a su vez reporta que el hombre fue deportado junto con otro sujeto, también de ciudadanía egipcia, sospechoso de acosar sexualmente a mujeres en público.

Police arrested an Egyptian for posting an offensive video, in which he was ranting about Kuwait’s bad weather and dust storms. Complaining about the blinding sandstorm that has engulfed Kuwait for the past few days.

The man has been referred for deportation for insulting Kuwait pic.twitter.com/T4UVV7zWRy