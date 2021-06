Dispositivo para bajar de peso que ‘cierra los dientes’ genera controversia

El invento fue presentado por la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, que comunicó este lunes que sus investigadores, en colaboración con científicos británicos, desarrollaron un dispositivo que “ayuda a perder el peso y contribuiría a combatir la epidemia mundial de obesidad”.

El aparato intraoral llamado 'DentalSlim Diet Control' se coloca en los primeros dientes molares superiores e inferiores. Las bandas metálicas de acero inoxidable, imanes, cemento de ortodoncia a base de ionómero de vidrio y pernos, no permiten a la persona abrir la boca más de 2 milímetros, pero sí le permite hablar y respirar, además que se puede quitar en caso de emergencia.

El estudio fue publicado en la revista British Dental Journal y detalla que participaron siete voluntarios con obesidad, de la ciudad de Dunedin, quienes en dos semanas perdieron en promedio 6.36 kilos.

El autor principal del estudio, Paul Brunton, dice que DentalSlim Diet Control será una ‘herramienta eficaz, segura y asequible para las personas que luchan contra la obesidad’. "El principal obstáculo para una pérdida de peso exitosa es el cumplimento de la dieta y este dispositivo ayuda a desarrollar nuevos hábitos, permitiendo mantener una dieta baja en calorías durante un período de tiempo. Es una alternativa no invasiva, reversible, económica y atractiva a los procedimientos quirúrgicos", comenta, sugiriendo además usarlo dos o tres semanas y luego hacer una pausa antes de volver a colocarlo.

Otago and UK researchers have developed a world-first weight-loss device to help fight the global obesity epidemic: an intra-oral device that restricts a person to a liquid diet. Read more: https://t.co/eLhXwipiqs pic.twitter.com/Of6v3uvVbX