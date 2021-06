López Obrador recomienda a Silvano Aureoles que acuda a la FGR; 'no lo voy a recibir', dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no recibirá al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y que si tiene denuncias sobre ilícitos en la elección de esa entidad que acuda a la Fiscalía General de la República.

"Si se trata de cuestiones judiciales, se tienen que ventilar en la Fiscalía General, no (lo voy a recibir) porque no me corresponde".

"Es un asunto que tiene que ver con las elecciones, para eso está el INE, el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación de un ilícito hay que acudir a la Fiscalía".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el mandatario michoacano (PRD) acudió a la sede del Poder Ejecutivo porque "no es poca cosa la mañanera, y lo que aquí ocurre es noticia, pero no es el lugar".

Señaló que como titular del Ejecutivo no puede recibir a personas para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político electoral, porque no le corresponde y tiene que cuidar y respetar la investidura presidencial.

El gobernador Aureoles llegó minutos antes de las 07:00 horas a Palacio Nacional para entregar personalmente al presidente supuestas pruebas que vinculan a Morena con el crimen organizado y su intervención en la pasada elección en ese estado.