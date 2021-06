Joven desaparecido 8 días, sobrevivió comiendo bayas y agua de un río

Salió a una excursión el pasado 28 de junio cerca de la ciudad de North Bend pero nunca regresó. Sus amigos avisaron a las autoridades y se comenzó su búsqueda. Fue encontrado vivo el pasado domingo, comparte la oficina del alguacil del condado de King.

Fue el 27 de junio que un corredor vio a Devers cerca del sendero Middle Fork Snoqualmie River. Tras el rescate, el joven fue trasladado a un hospital. "Obviamente, estamos muy contentos de que lo hayan encontrado. Ciertamente el clima favorable de esta semana ayudó", dijo el portavoz de la policía, el sargento Tim Meyer, recoge The Seattle Times.

KCSO is pleased to share that Andrew Devers, after 8 days, was found this morning by a trail runner near North Bend's Middle Fork Trailhead. He survived on berries and river water. He was transported by medics for evaluation. We offer our thanks to all regional SAR volunteers. pic.twitter.com/NSu57XQ3iS