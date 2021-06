Padres de niños con cáncer llaman a realizar paro nacional en México

La Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos AC hizo un llamado a la sociedad en general de no politizar el tema del desabasto de medicamentos oncológicos, agregó que el próximo miércoles se realizará un paro nacional y se bloquearán los accesos del AICM para exigir que el gobierno cumpla con el abasto de los fármacos. Con respecto a las declaraciones del subsecretario Hugo López – Gatell acerca de que son "golpistas", aseguró que "el funcionario puede decir lo que quiera".

En entrevista, Omar Hernández Ibarra, presidente de la Asociación señaló que no importa lo que el subsecretario López – Gatell Ramírez haya dicho en un programa de televisión y que no se desgastarán en ello, puesto que lo más importante es no desviar la atención y exigir al gobierno que cumpla con el abasto de los fármacos oncológicos pediátricos.

"No importa lo que ese señor haya dicho, nosotros no vamos a responder, en dos años solo ha acudido a una reunión con los papás de niños con cáncer, que fue en Segob, de ahí en fuera todo el tiempo ha tratado de denostar nuestro movimiento, pero hoy lo que importa es que no cumplieron con el arribo de medicinas a los hospitales y es lo que nos apura y en lo que debemos ocuparnos".

Acerca de qué acciones tomarán ante la falta de respuesta por parte del director del Insabi, Juan Ferrer, el padre de familia mencionó que el próximo miércoles bloquearán los accesos de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que esperarán que las autoridades de salud se reúnan con ellos en ese punto y no en la secretaría de Salud como estaba previamente acordado.

"Estaremos protestando en el Aeropuerto, seremos únicamente padres de niños que padecen cáncer y que sufren algún tipo de desabasto, no queremos que este movimiento se politice porque eso lo único que genera es daño, porque resta credibilidad a nuestras peticiones, para nosotros lo único importante es que el gobierno cumpla con el abasto de medicamentos, no queremos nada más y no queremos que los partidos políticos se sumen y nos usen como botín político".