Instituto Nacional de Antropología e Historia colabora con Fiscalía de Coahuila

El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila (INAH) trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado en cuanto al tema de personas desaparecidas, reveló el delegado federal, José Francisco Aguilar Moreno.

Indicó que hay algunas asociaciones que se dedican a buscar a las personas desaparecidas por los índices de violencia que se han registrado, y cuando tienen el reporte de alguna cueva, la dependencia federal apoya en ese sentido.

Aunado a lo anterior, explicó que la arqueóloga del INAH, quien también tiene la especialidad en antropología, además de que trabajo con varios antropólogos forenses, sabe determinar si las piezas son prehispánicas o recientes.

Sostuvo que hasta el momento lo que han encontrado son huesos de cuevas saqueadas obviamente, pero aún tienen algunos restos.

“Lo que estamos haciendo es recuperar esas piezas y en la oportunidad que tengamos hacer pruebas de ADN o radiocarbono para ver tanto la antigüedad, como la etnia o a la comunidad a la que pertenecían. Los restos que se han encontrado no son recientes”, afirmó.

Destacó que la labor que realiza el INAH es solo de colaboración, por lo que no tienen injerencia en los temas del Poder Judicial, sin embargo pidieron apoyo de la dependencia federal dado que cuenta con la gente especializada, así como del equipo para poder ingresar a las cuevas.

“También ha participado gente de Protección Civil, de la Secretaria de Gobernación, quienes nos buscaron para el mismo tema, dado que algunas asociaciones se han acercado con ellos y tienen a veces una duda”, manifestó.

Comentó que por ejemplo, en San Pedro se encontró una cueva donde una de las asociaciones tenía el conocimiento de que había restos humanos en su interior.

“El arqueólogo en primera instancia acudió, se introdujo a la cueva con gente de Protección Civil, se dieron cuenta que no eran huesos resientes, eran huesos prehispánicos, se dejaron in situ, no se movieron porque para eso se tiene que hacer un procedimiento para poderlos recuperar”, expuso.

Sin embargo, añadió que en una reunión que se tuvo con la Fiscalía de Personas Desaparecidas y con una asociación, quienes no estaban conscientes del tema, la Fiscalía les ofreció hacer una expedición en la cueva.

“Volvió a asistir el arqueólogo de nosotros y pudieron introducir a un par de personas de esta asociación a la cueva, para que constataran lo que nosotros estábamos comentando para hacerlo más transparente”, señaló.

Aunado a lo anterior, sostuvo que esa es su función, solo colaboran con el equipo para poder ingresar a este tipo de áreas, pues a veces no es tan fácil que la gente se introduzca a cuevas que tiene más de seis o siete metros de profundidad.

Informó que en el caso de cuevas van dos que se revisan y no se ha encontrado nada, asimismo reiteró que la participación del INAH es técnica, no tiene facultad en temas de investigación forense ni similares, eso ya es tema de la autoridad competente.