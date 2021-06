Desfalco a obreros asciende a casi 20 mdp, quebrando a sindicato de mineros en Monclova

Los ex dirigentes de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático perdieron la apelación y continuarán sujetos a proceso por el desfalco del dinero de los obreros, de casi 20 millones de pesos.

Los acusados son el ex secretario general Patricio Quintero, el ex tesorero Jorge Alarcón y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia.

Las autoridades policiacas montaron un operativo de seguridad en torno al juzgado, ante la amenaza de qué estallara la violencia, por la protesta realizada por un nutrido contingente de obreros de la sección 288.