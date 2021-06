Siete películas de aventura para niños

La aventura, la acción, la fantasía y la inmensa cantidad de historias de cine que se pueden desprender de estos géneros tienen opciones para todos los gustos. Estas son algunas películas de este corte que los niños disfrutarán, pero los grandes también recibirán con los brazos abiertos, ya que están diseñadas para entretener y dejar varias importantes lecciones de vida a su paso.

Pan

La adaptación de esta historia al live action no habrá sido muy exitosa, o eficiente, pero es un entretenimiento ligero que se apoya de una trama y personajes ya conocidos, y entrañables.

Raya and The Last Dragon

La aventura animada de Disney cuenta con importantes mensajes como el trabajo en equipo o la valentía, al tiempo que propone una historia ágil y divertida, además de un gran diseño audiovisual.

Dora and the Lost City of Gold

Este conocido personaje salta a la pantalla grande y con actores de carne y hueso, resultando en una historia que tiene desde comedia hasta acción, ideal para la familia, pues recalca valores.

Holes

Se centra en un chico en un centro de detención para menores delincuentes, forzados a cavar hoyos en el desierto. La misión no es sólo descubrir para qué, sino frenar a sus tiranos cuidadores.

Son Of Rambow

Cuando dos niños encuentran en común su amor por la película ‘Rambo’, nace una amistad que los lleva a querer recrear su propia versión de la cinta, lo que desata divertidas situaciones.

The Spiderwick Chronicles

Una historia de fantasía, se basa en las novelas literarias del mismo nombre y trata de un niño que al mudarse a su nueva casa, descubre que hay criaturas mágicas, algunas, no obstante, salvajes.

Jumanji: Welcome To The Jungle

Con un particular tino cómico y mucha acción, perfecta para los niños ya no tan niños, no se olvida de recalcar varias ideas relevantes como solidaridad o aceptación, muy a tono con la cinta original.