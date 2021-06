Joven se cambia el nombre a John Cena estando borracho

Luego de una borrachera, un joven despertó no sólo con resaca, sino con la noticia de que durante su embriaguez, se había cambiado el nombre oficialmente a John Cena, el mismo del exluchador profesional y actor estadounidense.

Le peor es que Lewis Oldfield, el nombre real de este chico de 23 años, ni siquiera es fan de Cena. "Habíamos tomado unas copas y estábamos jugando a la lucha libre. Estábamos jugando, fingiendo hacer anuncios como en la WWE y uno de mis amigos estaba presentando a John Cena. Una cosa llevó a la otra y me desafiaron a cambiar mi nombre a John Cena. Me iba a hacer un tatuaje diciendo eso, pero hice esto en su lugar. Siempre cumplo con los desafíos, así que simplemente lo hice. ¡Ni siquiera soy un fanático de la lucha libre!", cuenta el joven a The Sun.

"Mi madre no podía dejar de reírse de mí cuando se enteró", admite, añadiendo que a su padre aún no le cuenta la verdad, pero que pese a todo, mantendrá su nuevo nombre.