AMLO garantiza diversidad y libertades en el Día del Orgullo LGBTIQ+

Al asegurar que "no somos iguales a los conservadores", en marco del Día del Orgullo LGBTIQ+, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no se permite la discriminación y garantizó el respeto a la diversidad y de las libertades plenas a todos los mexicanos.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que en su administración tampoco se permite el racismo ni el clasismo.

"Debemos de garantizar las libertades plenas, amplias de todas las personas que estamos por el respeto a la diversidad, no solo por la tolerancia, que es como una especie de consenso. El respeto a los derechos de todos es fundamental en una sociedad democrática y nosotros vamos a seguir de esa forma, respetando a todos".

"En el gobierno que represento no se permite el clasismo, el racismo, no a la discriminación. No somos iguales a los conservadores, nosotros estamos a favor de las libertades", dijo el presidente.