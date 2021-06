Fonatur omite datos del Tren Maya en el análisis costo-beneficio

Previo al proyecto se realizan el análisis costo-beneficio, el beneficio no solo es económico, sino también social. Si el análisis fuese adverso, no harían el proyecto. Afortunadamente ya no vivimos tiempos prianistas de derroche, ejemplos: una refinería de 12 mil millones que terminó en una barda, o un panel de luces de 1300 millones, donde el beneficio es cero (estela de corrupción).

Celticolake

Hoy, 8:23 am

publicado por: Jorge Zapata

Dice el KKS: El que no tranza no avanza. Y sus chairos aplaudiendo emocionados de las trampas y mentiras del KKs y su 4ta putrefacción. Aquí alguien escribió a lo pen dejo, claro, que se realizó estudio costo-Beneficio, y no es cierto, tampoco se hizo la Evaluación de Impacto Ambiental y el ERA, todo a lo pen dejo para cumplir los sueños es tupidos del KKS con sus proyectos no rentables de mi erda, solo por tratar de hacer algo en el sur donde abunda la gente we bona, atenida y grillera, es decir , a la viva imagen del KKS

